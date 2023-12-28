آلاف الإسرائيليين يشاركون بمسيرة للإفراج عن الأسرى بغزة

آلاف الإسرائيليين يشاركون بمسيرة للإفراج عن الأسرى بغزة
التاريخ
12/28/2023 2:22:36 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) شارك آلاف الإسرائيليين في مسيرة تتجه إلى مقر
الحكومة بالقدس للمطالبة بالإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة.
يأتي ذلك وسط تزايد الانتقادات الداخلية لتعامل
الحكومة الإسرائيلية مع ملف الأسرى، لا سيما مع الإعلان عن قتل الجيش الإسرائيلي
بعض أسراه عن طريق الخطأ في غزة. (الجزيرة نت)
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