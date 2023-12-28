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آلاف الإسرائيليين يشاركون بمسيرة للإفراج عن الأسرى بغزة

12/28/2023 2:22:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شارك آلاف الإسرائيليين في مسيرة تتجه إلى مقر الحكومة بالقدس للمطالبة بالإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة.

يأتي ذلك وسط تزايد الانتقادات الداخلية لتعامل الحكومة الإسرائيلية مع ملف الأسرى، لا سيما مع الإعلان عن قتل الجيش الإسرائيلي بعض أسراه عن طريق الخطأ في غزة. (الجزيرة نت)

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