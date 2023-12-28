ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 105

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 105
التاريخ
12/28/2023 2:22:36 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عدد
الشهداء الصحفيين في القطاع ارتفع إلى 105 شهداء، بعد استشهاد صحفيين اثنين اليوم
بقصف إسرائيلي على مدينة غزة.
ويستهدف الاحتلال الصحفيين والمصورين وعائلاتهم
في قطاع غزة، فضلا عن قصفه المقرات الإعلامية العربية والأجنبية، في محاولات
لإسكات صوت الحقيقة الذي يفضح ممارساته. (الجزيرة نت)
MENAFN28122023000072011014ID1107666247
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.