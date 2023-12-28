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ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 105

12/28/2023 2:22:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عدد الشهداء الصحفيين في القطاع ارتفع إلى 105 شهداء، بعد استشهاد صحفيين اثنين اليوم بقصف إسرائيلي على مدينة غزة.

ويستهدف الاحتلال الصحفيين والمصورين وعائلاتهم في قطاع غزة، فضلا عن قصفه المقرات الإعلامية العربية والأجنبية، في محاولات لإسكات صوت الحقيقة الذي يفضح ممارساته. (الجزيرة نت)

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