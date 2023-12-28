القسام تستهدف قوة إسرائيلية بعبوة ناسفة بخان يونس

القسام تستهدف قوة إسرائيلية بعبوة ناسفة بخان يونس
التاريخ
12/28/2023 2:22:36 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام، إنها تمكنت من تفجير عبوة ناسفة مضادة للأفراد، في قوة إسرائيلية راجلة متوغلة في منطقة خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مؤكدة مقتل وإصابة أفراد القوة.
وأضافت الكتائب في بيان منفصل أنها دكّت القوات الإسرائيلية المتحشدة في منطقة تلة الريس، شمال شرق المنطقة الوسطى بقذائف الهاون من العيار الثقيل.
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