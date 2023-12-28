Thursday, 28 December 2023 10:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القسام تستهدف قوة إسرائيلية بعبوة ناسفة بخان يونس

12/28/2023 2:22:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام، إنها تمكنت من تفجير عبوة ناسفة مضادة للأفراد، في قوة إسرائيلية راجلة متوغلة في منطقة خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مؤكدة مقتل وإصابة أفراد القوة.

وأضافت الكتائب في بيان منفصل أنها دكّت القوات الإسرائيلية المتحشدة في منطقة تلة الريس، شمال شرق المنطقة الوسطى بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

MENAFN28122023000072011014ID1107666246

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث