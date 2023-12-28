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5 فصائل فلسطينية: نرفض الحلول المطروحة لمستقبل غزة

12/28/2023 2:22:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت 5 فصائل فلسطينية بينها حماس، رفض كل السيناريوهات والحلول المطروحة لمستقبل غزة.

وعقدت فصائل المقاومة الفلسطينية اجتماعاً لها في بيروت بحضور الفصائل الخمسة.. حركة حماس؛ وحركة الجهاد، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة.

وقالت حركة حماس، اليوم الخميس، إنها اتفقت مع فصائل فلسطينية أخرى على "حل وطني" يقوم على تشكيل حكومة وحدة.

وأضافت الحركة في بيان أنها والفصائل الأخرى، وهي حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية، أكدت على وقف الحرب على غزة قبل أي تبادل للمحتجزين مع إسرائيل.

وذكرت حماس أن الفصائل أكدت أيضا "على ضرورة وقف إطلاق النار وكل أعمال العدوان الإسرائيلي بشكل نهائي، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة كشرط قبل إجراء عملية تبادل للأسرى وعلى قاعدة الكُل مقابل الكُل".

وأضافت حماس أن الفصائل الفلسطينية عبّرت عن رفضها للسيناريوهات الإسرائيلية والغربية لما بعد الحرب في غزة.

وقالت حماس إن الفصائل اتفقت على تقديم عدة اقتراحات، منها "الدعوة للقاء وطني جامع ومُلزم يضم الأطراف كافة دون استثناء، لتنفيذ ما تم التوافق عليه في الحوارات الوطنية السابقة".

كما اتفقت الفصائل على "تطوير النظام السياسي الفلسطيني وتعزيزه على أسس ديمقراطية عبر الانتخابات العامة (الرئاسية، المجلس التشريعي، والمجلس الوطني)، وفق نظام التمثيل النِّسبي الكامل في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يشارك فيها الجميع، بما يعيد بناء العلاقات الداخلية على أسس ومبادئ الائتلاف الوطني والشراكة الوطنية".

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