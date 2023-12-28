Thursday, 28 December 2023 10:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال غرب بيت لحم

12/28/2023 2:22:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رام الله- استشهد فلسطيني مساء اليوم الخميس، متأثراً بإصابته بالرصاص الحي، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي صوبه، غرب مدينة بيت لحم.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد محمد صايل عبد القادر الجندي (38 عاماً) من بلدة يطا جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، عقب إطلاق جيش الاحتلال الرصاص الحي عليه قرب حاجز النفق العسكري المقام على أراضي المواطنين غرب بيت لحم. -(بترا)

MENAFN28122023000072011014ID1107666242

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث