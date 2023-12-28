الأونروا: 40 بالمئة من سكان غزة معرضون لخطر المجاعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان- أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن قطاع غزة يعاني من جوع كارثي، وأن 40 بالمئة من السكان معرضون لخطر المجاعة.
جاء ذلك في تدوينة نشرها مدير شؤون "أونروا" في غزة، توماس وايت، اليوم الخميس، على حساب الوكالة الأممية عبر منصة "إكس" .
وأضاف وايت أن "كل يوم في غزة هو صراع من أجل البقاء، بحثا عن الغذاء والماء".
وقال: "الحقيقة هي أننا بحاجة إلى المزيد من المساعدات لسكان غزة، والأمل الوحيد المتبقي هو وقف إطلاق النار الإنساني".
واختتم المسؤول الأممي بالقول إن "قطاع غزة يعاني من جوع كارثي، و40 بالمئة من السكان معرضون الآن لخطر المجاعة".
--(بترا)
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