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القسام تعلن إسقاط طائرة إسرائيلية كانت في مهمة استخباراتية

12/28/2023 2:22:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، الخميس، إسقاط طائرة إسرائيلية كانت في مهمة استخباراتية في أجواء قطاع غزة.
وقالت القسام في بيان مقتضب: "أسقطنا طائرة استطلاع من طراز (Skylark-2)، كانت في مهمة استخبارتية للعدو شمال منطقة تل الزعتر، شمالي قطاع غزة".
و"Skylark-2"، طائرة استطلاع دون طيار عسكرية تكتيكية، صُممت للاستطلاع ليلا ونهارا، وفي الطقس السيء، وجمع البيانات وتحديد الأهداف في نطاقات المهام التي تتجاوز 50 كيلومترا.
وهذه ليست المرة الأولى التي تسقط فيها كتائب "القسام" طائرات من هذا النوع، ففي آب 2015، أعلنت كتائب "القسام" أن وحدة خاصة تابعة لها استولت على طائرة استطلاع إسرائيلية من طراز (Skylark-1)، وهو الطراز السابق من الطائرة التي أسقطتها الكتائب اليوم.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الأربعاء، 21 ألفا و110 شهداء و55 ألفا و243 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

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