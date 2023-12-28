الحرب لن تحقق أهدافها

MENAFN - Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم

بقلم: جلال البنا

مع بداية حرب "السيوف الحديدية"، خلقت القيادة السياسية – الحزبية، السياسية وحتى الأمنية – توقعا في أوساط مواطنيها، يهودا وعربا على حد سواء، بان كل الوعود ستتحقق. اسقاط حكم حماس هو مسألة وقت، قالوا، واخذوا الوقت.

ثلاثة أشهر على الحرب، وما وعد به وما شدد عليه كهدف وحيد، نهائي ومطلق لم يتحقق، أو في أفضل الأحوال سيؤخذ بشكل محدود الضمان.

ما حصل في السبت الأسود، الهجمة لحماس على البيوت وعلى العائلات، على النساء وعلى الأطفال، لم يدع مكانا لتفكير آخر غير اسقاط حماس. لكن في اختبار النتيجة المنظمة ليس فقط لم تسقط، وليس فقط ما تزال تطلق الصواريخ وتضرب البطن الطرية لإسرائيل، تدير معركة وتضرب الجنود بشكل يومي؛ ليس فقط لم يتحرر المخطوفون – حكومة إسرائيل تدخل مساعدة إنسانية، تجري معها مفاوضات لتحرير المخطوفين، وليس اقل – لوقف نار وتبادل أسرى وسجناء.

المفاوضات تجري بشكل علني وفي زمن معروف مع القيادة العليا لحماس. وان كان عبر دولة ثالثة، لكن معقول الافتراض بان من يتفاوض عن إسرائيل وعن حماس يجلسون في المبنى ذاته، ما يعزز أساسا حماس في الرأي العام العالمي والمحلي، بخاصة في ضوء الصور والتقارير التي تخرج من غزة، وتنقل بالبث الحي والمباشر على مدى كل اليوم.

الحكومة لم تكتف بالوعد باسقاط حماس، الذي كما اسلفنا لم يتحقق – بل أعلنت بانها لن توافق على إعادة السلطة الفلسطينية الى غزة. بالتوازي، كتب رئيس هيئة الامن القومي تساحي هنغبي مقالا أشار فيه الى شروط إسرائيل لاعادة السلطة الفلسطينية الى الحكم في قطاع غزة. هذا يعني: لا يوجد هنا رفض إسرائيلي، بل فقط شروط، وغمزة واضحة لولي العهد السعودي ابن سلمان، الزعيم القوي في العالم العربي، للمعونة وللمساعدة. لعل إعادة السلطة الى غزة تؤدي الى تقارب متجدد إسرائيلي – سعودي وهكذا تتمكن إسرائيل من الحصول على تعهد او ضمانة لاعادة السلطة، لإزالة المسؤولية عن كل الموضوع المدني في غزة ووعد بتمويل إعادة بناء القطاع.

من يطلع على وسائل الاعلام الدولية ويشاهد المظاهرات الدائمة لعشرات الدول في العالم، يرى بان الشرعية التي تلقتها إسرائيل في بداية الحرب تنفد فيها كلها، بما في ذلك في الولايات المتحدة.

التأييد لإسرائيل هو من الحكومات أكثر مما هو من الشعوب، مما سيجعل استمرار الحرب صعبا. سيكون صعبا فك الارتباط عن الضغط الذي سيخلقه الاحتجاج على الزعماء في العالم، ولا سيما في العالم العربي. في البداية بعث الرئيس بايدن بحاملة طائرات الى شواطيء إسرائيل. اما الآن فيرفض توريد مروحيات قتالية لإسرائيل. الحرب ستنتهي بتقديري مع نهاية الشهر القادم. العمليات الموضعية ستستمر لكن مع نهاية الحرب لن تتمكن حكومة إسرائيل من إدارة الظهر للقيادة الفلسطينية ورفض المفاوضات لتسوية سياسية. لن تتمكن من ان تواصل رؤية السلطة الفلسطينية كمقاول فرعي أساسا عمله تنسيق امني وإدارة بلدية للبلدات الفلسطينية. انها مصلحة إسرائيلية ان تكون السلطة الفلسطينية قوية، لا تنفذ فقط تعليماتها الأمنية مقابل أموال الضرائب.