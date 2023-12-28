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تقليص الخلافات

12/28/2023 2:22:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) معاريف بقلم: البروفيسور ايتان غلبواع

بعد زيارات إلى البلاد من كل رجالات الرئيس جو بايدن في مجالي الخارجية والأمن، انقلب الآن الاتجاه ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر سافر بزيارة حرجة إلى واشنطن. بالمقابل المصالح والمواضيع على جدول أعمال العلاقات الأميركية - الإسرائيلية، التي سيعنى بها، بقيت مشابهة جدا لما كانت عليه في بداية الحرب في غزة.
اختيار ديرمر هو اختيار طبيعي. فهو يعرف جيدا السياسة الأميركية من فترة ولايته كسفير إسرائيل في واشنطن، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتمد عليه ولديرمر علاقات طيبة مع كل هيئات الإدارة. كما سيلتقي ديرمر أيضا مع كبار رجالات الكونغرس كي يوقف انجراما محتملا في تأييد بايدن، ويضمن إقرار مساعدة عسكرية واموال خاصة بمقدار 14.5 مليار دولار. وهذه عالقة في الكونغرس لان بايدن يصر على رزمة مساعدة واحدة لإسرائيل ولاوكرانيا بينما الجمهوريون يطالبون بالفصل. بايدن يتوقع من ديرمر ان يمارس نفوذه الكبير على الجمهوريين لاجل إقرار الرزمة المشتركة.
ان المهمة الأساس للزيارة هي الوصول الى توافقات في مواضيع مختلف عليها بين الدولتين. ويفترض بديرمر أن يعرض أجوبة على مواضيع تقلق الإدارة، بما في ذلك الجدول الزمني للانتقاد من حرب بقوى عالية الى حرب بقوى منخفضة واليوم التالي؛ وسيعرض تحديات إقليمية تقلق إسرائيل، بما فيها البرنامج النووي الإيراني وتفعيلها وكلائها: حزب الله والحوثيين.
إدارة بايدن تريد ان تنهي إسرائيل المناورة البرية القوية حتى نهاية كانون الثاني وتنتقل إلى المرحلة الثالثة من القتال بقوى منخفضة. للحفاظ على الإنجازات وخلق الظروف لاستبدال حكم حماس. الإدارة تعارض احتلال طويل للقطاع وسيطرة إسرائيلية في حزام امني حول غزة، هو حيوي لاعادة سكان الغلاف الى بلداتهم. ديرمر سيسأل كيف برأيهم يمكن تحقيق اهداف الامن الدنيا هذه.
الإدارة معنية باستبدال حماس بالسلطة الفلسطينية وتفكر بان هذا هو الوقت لوضع خطة لانها كفيلة بمجرد وجودها ان تضعضع حكم حماس. علنيا نتنياهو يعارض. لكن رئيس هيئة الامن القومي تساحي هنغبي نشر مقالا في صحيفة "ايلاف" وفيه موافقة على حكم في غزة "للسلطة الفلسطينية التي تجتاز اصلاحا جذريا". حيال الأميركيين أيضا بدأ موظفون إسرائيليون كبار باستخدام تعبير مشابه.
حتى الآن رد نتنياهو طلبات لاجراء بحث جدي في اليوم التالي، أساسا خوفا من ابتزاز ائتلافه. بن غفير وسموتريتش انتقدا بحده مقال هنغبي. ديرمر سيكون مطالبا بان يشرح ماذا يريد نتنياهو الذي لم يعد قادرا على أن يتفادى ذلك بحجة ان هذا ليس الوقت، ويجب أولا هزيمة حماس".
إيران تفعل بقوة أكبر وكلاءها ضد إسرائيل والولايات المتحدة في لبنان، سورية، العراق واليمن. حزب الله والحوثيون يصعدون هجماتهم على إسرائيل وهكذا يتعاظم الاحتمال لحرب إقليمية واسعة يتطلع بايدن لمنعها. الولايات المتحدة وفرنسا تعملان دبلوماسيا على انسحاب حزب الله من الحدود مع إسرائيل.
سيرغب ديرمر في أن يعرف ما هو احتمال نجاح هذه الخطوة.
أقامت الإدارة قوة مهمة دولية لحماية حرية الملاحة في مضيق باب المندب، لكن هذه ما تزال لا تردع الحوثيين بما يكفي، الذين يواصلون مهاجمة سفن في البحر الأحمر وإسرائيل. وهنا أيضا السؤال سيكون ما العمل لاجل ايقافهم.
برعاية الحرب في أوكرانيا وفي غزة، تتقدم إيران جدا في الطريق إلى تحقيق سلاح نووي. تقرير نشرته وكالة الطاقة الذرية للأمم المتحدة يقضي بأن إيران تبرعت مؤخرا بوتيرة تخصيب اليورانيوم في منشآت النووي بوردو ونتناز إلى 60 في المائة ورفعت إنتاجه من 3 كيلوغرامات إلى 9 كيلوغرامات في الشهر. وتيرة كهذه ستكفي لثلاث قنابل نووية. ديرمر سيرغب في أن يعرف اذا كانت إدارة بايدن تخلت عن اتفاق نووي جديد مع إيران، وإذا كان لا، فكيف تعتزم كبح، سواء السباق إلى القنبلة ام التشجيع الإيراني لحزب الله والحوثيين والقتال ضد إسرائيل.
أكثر من 200 طائرة شحن أميركية هبطت في إسرائيل منذ بداية الحرب، ومع السفن جلبت إلى إسرائيل أكثر من 10 آلاف طن من الذخيرة والعتاد العسكري. لكن الحرب المتواصلة في غزة والخطر من أن تتصاعد المواجهة مع حزب الله إلى حرب شاملة تفترض مواصلة التوريد في المستقبل. سلاح الجو قلص أسراب الكوبرا – مروحيات قتالية وعليه فقد طلبت إسرائيل من الولايات المتحدة تلقي مروحيات مطلوبة للقتال في كل الجبهات. ما تزال إدارة بايدن تبحث في الطلب. ويفترض بديرمر ان يستوضح المساعدة العسكرية التي تحتاجها إسرائيل. هذه ورقة ضغط مهمة لبايدن على نتنياهو.
مع أن رئيس الوزراء بدأ يدير حملة انتخابات بشعار انه هو وحده يمكنه أن يتصدى للضغط الأميركي، اثبت الواقع حتى الآن. فضلا عن ذلك، في الماضي استخدم نتنياهو الضغط الأميركي كي يلجم محافل يمين متطرف في حكوماته. ويعول الأميركيون على هذا النمط، الا ان نتنياهو الضعيف اليوم مختلف عن ذاك الذي كان في الماضي. إسرائيل متعلقة تماما بالمساعدة العسكرية والدبلوماسية الأميركية، واذا واصل رئيس الوزراء تفضيل مصالح ائتلافه، فمهمة ديرمر ستفشل والخلافات مع البيت الأبيض ستتعمق فقط.

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