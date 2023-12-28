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أبو عبيدة: وجهنا للاحتلال ضربة القرن.. ولا صفقات تبادل قبل وقف العدوان

12/28/2023 2:22:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، الخميس، إنه لا صفقات تبادل يمكن أن نقبل بها قبل وقف العدوان على شعبنا.

وأضاف أبو عبيدة في كلمة صوتية، أنه وجهنا للاحتلال ضربة القرن وقلنا للعالم بأننا شعب يطلب الحق والحرية في الحياة، مشيرا إلى أن معركة طوفان الأقصى وضعت الكيان الصهيوني على طريق الزوال.

وأكد على استهداف أكثر من 825 آلية إسرائيلية منذ بدء الحرب على غزة، بالإضافة إلى 3 مروحيات للعدو خلال اليومين الماضيين، وتنفيذ عمليات خاصة بإعادة تفجير ذخائر غير منفجرة خاصة بالعدو وتفخيخ بنايات وتفجيرها بالجنود الغزاة بتفجير حقول ألغام.

وبين أبو عبيدة أن كل شعوب الأرض التي احتلت انتزعت حريتها بالدماء والأشلاء والقتال ولنا في فيتنام وأفغانستان وجنوب أفريقيا والعراق والجزائر ولبنان وغيرها خير شاهد وبرهان.

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