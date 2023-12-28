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كيف يغير صائد الطائرات القسامي شكل المعركة ضد الاحتلال؟

12/28/2023 2:22:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في السابع والعشرين من كانون الأول(ديسمبر) الحالي، أعلنت كتائب القسام في قناة تلغرام الخاصة بها عن استهداف مروحيات تابعة لدولة الاحتلال بصاروخ "سام-18" في منطقتين، الأولى هي منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، والثانية شرق معسكر جباليا، تعد هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا السلاح من قبل المقاومة، وهو مؤشر على تطور خطير في سياق الحرب القائمة حاليا.
"سام-18" هو نظام دفاع صاروخي أرض-جو، روسي الصنع، محمول على الكتف، ويمكنه ضرب الأهداف الجوية القريبة نسبيا، بدأت إصداراته الأولى في الثمانينيات من القرن الفائت، ومثل عدد من الأسلحة الشبيهة صنعت روسيا نسخا للتصدير، تستخدم حاليا في أكثر من 40 دولة حول العالم، بما في ذلك المكسيك وماليزيا وكوريا الجنوبية.
يستخدم النظام باحثا موجها بالأشعة تحت الحمراء للكشف عن البصمة الحرارية المنبعثة من محركات الطائرات، وعند إطلاق الصاروخ من قاذفة يحملها شخص واحد، يفعل المحرك الذي يدفعه نحو الهدف. في هذه الأثناء، يقوم باحث الأشعة تحت الحمراء بمسح المجال الجوي باستمرار بحثا عن البصمة الحرارية للهدف، وحينما يستقر الباحث على الهدف، يقوم الصاروخ بتعديل مساره لضربه مباشرة.
ليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها المقاومة عن استخدام صواريخ أرض جو من هذا النوع، في العام الماضي على سبيل المثال أعلنت كتائب القسام عن استخدامها لصواريخ "سام-7" في استهداف بعض الطائرات الصهوينة في أثناء قيامها بغارات على قطاع غزة، لكن تُعَدُ هذه المرة الأولى التي يعلن فيها عن استخدام "سام-18" في معركة ضد جيش الاحتلال.
يحتوي "سام-18" على الرأس الحربي نفسه شديد الانفجار الذي يبلغ وزنه كيلوغرامين والموجود في نسخ سابقة من هذا الصاروخ، لكنه مختلف تماما في عدة نطاقات أخرى مقارنة بـ"سام-7" أو أي نسخة سابقة له، وخاصة في رادارات الصاروخ والباحث العامل بالأشعة تحت الحمراء والتحسينات الديناميكية الهوائية، وجميعها عملت على توسيع نطاق فعالية "سام-18" (5200 متر مسافة، و3500 متر ارتفاع)، كما أنها رفعت من سرعته بحيث بات يتمكن من التصدي لأهداف أسرع.
مع الباحث الجديد، تقدر احتمالية إصابة الهدف حال كان غير محمي بأجهزة تشويش إلى 30-48 %، ومع هدف يستخدم أجهزة تشويش تقل هذه النسبة إلى 24-30 % فقط، لكنها تظل أفضل بفارق واضح من النسخ السابقة. أضف إلى ذلك نقطة مهمة، وهي أن بعض النسخ الأحدث من "سام-18" مجهزة بصاروخين يعملان بشكل متتال ويمكن لمشغل واحد أن يطلقهما مباشرة على الهدف، ما يرفع احتمالات إصابته.
يعطينا ما سبق فكرة مهمة عن أثر تطوير المقاومة الفلسطينية لترسانتها العسكرية في الحرب الحالية، والأمر لا يتوقف فقط عند تطوير منظومة سام للصواريخ المحمولة، ولكنه يجري على كل شيء، بداية من صواريخ "الياسين-105" التي تعد نسخة مطورة مضادة للدروع من صواريخ "آر بي جي" المعتادة، ومرورا ببنادق الغول القناصة التي باتت فعالة للغاية في المعركة الحالية، ووصولا إلى مدى صواريخ المقاومة التي باتت تصل إلى عمق دولة الاحتلال، ولهذا كله دور بالغ الأثر في الحرب الحالية، فقد رفع من خسائر الاحتلال إلى حد غير مسبوق، ولا متوقع من قبل حكومة نتنياهو.
أضف إلى ذلك ملاحظة مهمة، وهي أن المقاومة كما يبدو من البداية تعرف أن هذه معركة طويلة الأمد، ولذا لم تضع كل أوراق اللعب على الطاولة مرة واحدة، فالمخططون الإستراتيجيون لها يعرفون أن العدو سيلعب على طول زمن المعركة ظنا منه أن عزم المقاومة سيضعف مع الوقت، ولذا اختاروا إظهار أسلحتهم الجديدة بالتدريج، وكلما مر أسبوعان إلى ثلاثة ظهر سلاح يُستخدم لأول مرة، شاهدنا ذلك مع طوربيد العاصف، ومنظومة رجوم الصاروخية، وصواريخ "سام-18"، وغيرها.
هذه النقطة مهمة جدا في سياق إحباط العدو، الذي لا يخوض حربا مع حماس والمقاومة فقط، ولكنها حرب ضد الزمن بالأساس، وكلما رأى جنرالات الحرب في دولة الاحتلال أن المقاومة ليست فقط قادرة على الصد بذكاء وثبات في عدد من الجبهات، بل وما زالت قادرة على استهداف مناطق خارج غزة بضربات صاروخية من حين إلى آخر، فإن هذه إشارة مهمة إلى أنها لا تزال تحتفظ بكامل لياقتها بعد كل تلك الفترة.
الأهم من ذلك أن المقاومة باتت تمتلك القدرة على أداء عمليات أكثر تعقيدا من ذي قبل، وربما سمعت مؤخرا عن تعدد الكمائن داخل غزة وقدرتها على استهداف أعداد أكبر من الجنود الصهاينة، ذلك لأن المقاومة باتت قادرة على نصب كمائن معقدة متعددة الأهداف، وهي أصعب أنواع الكمائن، وفيها تستخدم زوايا إطلاق نار متعددة وأسلحة متنوعة لإيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر في صفوف العدو.
يجري ذلك على كل أشكال قتال المقاومة في هذه الحرب، فالأمر يتخطى تكتيكات العمليات الفردية والكر والفر وقتال العصابات، ليصل إلى عمليات قتالية معقدة تجري بالتنسيق بين قوات أو وحدات من نوعيات وتخصصات متمايزة وبأسلحة مختلفة، بشكل يشبه عمليات الأسلحة المشتركة في الجيوش النظامية المعاصرة، وهذا هو ما يمثل مفاجأة المقاومة الأساسية
بالنسبة للاحتلال.-(وكالات)

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