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الصهاينة يعترفون: غزة لقنتنا درسا.. والنصر الوحيد الممكن رحيل نتنياهو

12/28/2023 2:22:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال محللون خلال نقاشات في وسائل الإعلام الصهيونية، إن تحقيق نصر عسكري في قطاع غزة، يبدو أمرا صعبا جدا، مشيرين إلى أن المقاومة لقنت الاحتلال درسا يوم السابع من تشرين الأول(اكتوبر) الماضي، وأن النصر الوحيد الممكن حاليا هو رحيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال القائد السابق للشرطة دان حالوتس، إن هذه الحرب لن يكون بها أي نصر، ولن تحمل سوى الخسارة، مؤكدا أن النصر الوحيد هو أن يترك نتنياهو وظيفته، و"علينا دفع الإسرائيليين نحو تحقيق هذا الهدف".
وفي السياق، قال راز ماطلون -وهو من ذوي بعض الأسرى-، إن الصهاينة خسروا كثيرا بسبب ما سماها "حالة العمى التي كنا نعيشها".
وأضاف "لقد تجاوزنا هذه المرحلة وأصبحت الأمور شفافة وواضحة.. نحن لا نثق بالدفاعات العمياء التي وثقنا بها في الماضي".
وتابع "أريد أن أقول أمرا يسيرا، وهو أنه في التقدم للأمام يتطلب أحيانا التراجع خطوات للوراء.. يمكن أن يكون هذا هو الواجب من أجل إعادة التنظيم"، مؤكدا "يجب أن نفكر بإعادة المخطوفين (الأسرى) قبل أي شيء".
لقد أعطونا درسا
أما عضو الكنيست ألموج كوهين، فقال، إن حكومتهم "نسيت أن العدو (المقاومة) تتابع وتسمع وتدرس"، مضيفا "ما نفعله نحن لا يفعله مجند في أول أيامه بالتجنيد".
وقال كوهين "لقد أصبنا بالغطرسة وأصبح أنفنا في الأعلى لسماعنا مقولات الجيش الأقوى والدولة العظمى"، مضيفا "أنا لا أؤمن بهذا الكلام.. لقد تعلمت درسا في التواضع".
وتابع كوهين "أنت وسط هذه الغابة، وإذا كنت تعتقد أنك الأقوى، سيثبت لك غيرك عكس هذا، وإذا كنت تعتقد أنك الأكثر حكمة فسيثبت لك غيرك أنك غبي، وإذا كنت تعتقد أنك الأكثر تطورا، فسيثبت لك بطرق بدائية أنك لست كذلك، كما حدث في السابع من تشرين الأول(اكتوبر) المنصرم".
وأكد عضو الكنيست وجود مشكلات إستراتيجية تتطلب علاجا، مضيفا "لكن الأمر الوحيد المطلوب حاليا هو تحقيق النصر".
القوات تعمل بشكل محدود
كما قال عضو الكنيست عن حزب الليكود داني دانون، إن "اسرائيل" مستعدة لدفع الأثمان، ولأنها أثبتت ذلك في السابق عندما قلت بوقف القتال (الهدنة المؤقتة)، مؤكدا أنه "قلق من تصريحات رئيس الأركان الصهيوني".
وأكد دانون أن القوات الصهيونية "تعمل بشكل محدود جدا في خان يونس، ولم نصل إلى شارع صلاح الدين في مدينة رفح أساسا، كما أن معبر رفح لا يقع تحت سيطرتنا"، مضيفا "أعتقد أن الحديث عن العودة (عودة المستوطنين إلى غلاف غزة) مبكر جدا".
أفيف بوشينيسكسي، المستشار الإعلامي السابق لنتنياهو، قال "كنت أعتقد أننا قريبون جدا من تدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كما قالوا لنا، لكن المحللين يقولون حاليا، إن الأمر سيتطلب وقتا".
وأضاف "رئيس الأركان تحدث في تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي عن قرب قواته من تدمير بل إبادة حماس في شمال غزة، فهل نجحنا في هذا؟". وتساءل "هل يعرفون بالضبط أو بالتقريب حتى مكان يحيى السنوار، كما قال رئيس الحكومة؟".
وختم بوشينيسكي بالقول "قبل أسبوعين قال رئيس الوزراء، إن نهاية حماس اقتربت، لكن أين نحن الآن؟ ماذا عن الجنود في الميدان؟"، مضيفا "يجب أن نعرف ما النهاية، وأن نطمئن العائلات التي تخشى أن يقتل أولادها، ناهيك عن أننا بعد أن ننتهي من غزة سنتجه إلى الشمال (لبنان)".-(وكالات)

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