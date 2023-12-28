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عذبة أو مالحة.. هكذا يحصل سكان غزة على رشفة ماء

12/28/2023 2:22:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يقف مؤيد في طابور لتعبئة المياه، غير مكترث إن كانت حلوة أو مالحة، سألناه "منذ كم ساعة تنتظر دورك؟"، ردّ علينا متأملا الناس حوله "من السادسة صباحا، أطلع قبل الضوء، حتى أقدر أعبي مياها، ولا يهمني حلوة ولا مالحة، المهم نشرب".
واسترسل مؤيد "منذ يومين لا يوجد في البيت قطرة ماء، فهي مقطوعة علينا، قبل يومين وصلت لنصف ساعة، ثم انقطعت، يدي تكسرت من رفع الماء على الدرج".
أما أم يوسف بصل فعبّرت لنا عن معانتها للحصول على مياه قائلة "والله نعبّي المياه ونرفعها على أيدينا مسافات طويلة، أحيانا لا توجد مياه حلوة فنشرب المالحة، الأطفال والكبار وكلنا مرضنا"، وتتحدث عن أمنيتها في الوقوف أمام مغسلة المياه للوضوء، بدلا من إبريق لا يوجد فيه ما يكفي من الماء.
قال مدير إدارة المياه في قطاع غزة المهندس منذر شبلاق "منذ اليوم الأول للحرب على غزة، تعمد الاحتلال قصف كل ما هو على الأرض، فقصف خزانات المياه ومحطات الضخ والآبار، وقصف البنية التحتية والشبكات، التي من الواضح أنها اختفت بفعل القصف في مدينة غزة والشمال، إضافة لاستهداف الاحتلال لشبكات الصرف الصحي ومحطات التحلية".
وأكد المهندس نفسه أنه تسلم تقريرا من بلدية بيت لاهيا يفيد بتدمير الاحتلال جميع الآبار والمحطات ومخازن مياه البلدة، وأوضح أن الاحتلال قصف مخازن مياه الآبار الجوفية ومحطات المعالجة في مناطق جنوب قطاع غزة، وفي مدينة خان يونس أزالها بالكامل، وأصبحت الآن معطلة مدمرة، وقال، إن "هذه المحطات رُكبت بدعم من الدول العربية والإسلامية قبل ذلك".
وحول معاناة السكان في غزة أضاف منذر أن "توقف الكهرباء والاستمرار بالقصف وعدم إدخال السولار، يؤدي بالتأكيد إلى تعطل كامل لقدراتنا كمقدمي خدمات وتزويد السكان بحاجتهم من المياه والتخلص من مياه الصرف الصحي، وهناك تقارير في بداية الحرب صدرت عن منظمات دولية وعن "الأونروا"، تفيد أن نصيب الفرد في قطاع غزة من المياه يساوي 100 لتر، واليوم تقلصت لتساوي 6 لترات فقط، ولكم أن تتخيلو ماذا ستفعل هذه الكمية بحياة كل مواطن في غزة".
وناشد منذر دول العالم والمنظمات الدولية بضرورة إدخال المساعدات اللازمة من المياه، ومن الأجهزة التي تساعد على توفير مياه الصرف الصحي، وتوفير المياه في مراكز الإيواء للنازحين، "قبل أن يفيق العالم على كارثة بيئية تسبب مزيدا من الأمراض والأوبئة لسكان قطاع غزة"، على حد وصفه.
وعن قصف الاحتلال الألواح الشمسية فوق البلديات والمنازل، قال المهندس منذر شبلاق "مع الأسف فقدنا مصدرا مهما وفعالا من مصادرنا البديلة لتوفير المياه، من خلال قصف الاحتلال الألواح الشمسية، والجميع يعلم قوة القصف والتدمير الذي أدى لإزالة مبان بأكملها، فالأمر لم يتوقف على الألواح فقط".
وتعد الألواح الشمسية من مصادر الطاقة البديلة المتبقية في قطاع غزة، وعند سؤال المهندس عن عدد الألواح الشمسية التي دمّرتها طائرات الاحتلال قال "لا يمكن لنا تقدير الأضرار، خاصة موضوع وحدات الطاقة الشمسية، والحرب مستمرة على غزة".
ويعاني قطاع غزة منذ سنوات طويلة من أزمة مياه خانقة، حيث تقول مؤسسات كثيرة، إن السكان -قبل الحرب- كانوا لا يحصلون إلا على نحو 35 % من احتياجاتهم الحقيقية للمياه.
وحسب تقارير رسمية، فإن الخزان الجوفي يعدّ المصدر شبه الوحيد الذي يعتمد عليه غالبية سكان القطاع، للحصول على قرابة 94 % من احتياجاتهم الكلية من المياه.-(وكالات)

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