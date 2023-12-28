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هل تغيرت نظرة أميركا لمستقبل غزة؟

12/28/2023 2:22:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين على وقع ألسنة اللهب المُلتهمة لمناحي الحياة بقطاع غزة وأدت لارتقاء 195 شهيدا و400 جريح بآخر 24 ساعة فقط؛ تزداد مبادرات وصيغ مرحلة ما بعد إنهاء العدوان، والتي تكشف تراجعا أميركيا عن موقف سابق لجهة الميل نحو إبقاء حركة "حماس" كشريك في الحكومة الفلسطينية المقبلة وليست مسيطرا أو فاعلا رئيسا بإدارة غزة، سبيلا لدرء توسع الحرب إقليميا، ولكنها صيغة ستفضي إلى تصدع وازن داخل حكومة الاحتلال المأزومة.
وبينما يواصل الاحتلال جرائمه الوحشية التي أدت لارتقاء 50 شهيدا على الأقل في قصف بيت لاهيا وجباليا، شمال القطاع، رفضت "حماس" مقترحا صهيونيا حديثا بإقامة خط بحري بين غزة وقبرص بوصفه مقدمة لمخطط تهجير الفلسطينيين من القطاع، بينما اعتبرته وزارة الخارجية الفلسطينية أنه وسيلة لتكريس الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو مرفوض فلسطينيا.
ومع ذلك؛ ومع ارتفاع قتلى جيش الاحتلال في معارك غزة من جميع المراتب والألوية، يبدو أن واشنطن باتت تدرك صعوبة تغييب "حماس" و"الجهاد الإسلامي" عن المشهد الداخلي الفلسطيني، بعد انتهاء عدوان الاحتلال ضد القطاع، إلا أن مسألة التوافق على مصير غزة بعده مرتبط عند الجانبين الأميركي والصهيوني باتفاق وقف إطلاق النار، لضمان عدم تكرار عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وفق المنظور الصهيوني.
وفي ضوء الموقف الفلسطيني الموحد برفض صفقة تبادل جديدة للأسرى قبل وقف شامل لإطلاق النار، فإن مقترحا أميركيا صهيونيا جديدا، كشفت عنه أمس القناة 13 الصهيونية، يقضي بانسحاب الاحتلال من المناطق السكنية والسماح بعودة السكان إلى شمال قطاع غزة، وإدخال مساعدات إنسانية وأدوية.
وبحسب الاقتراح الثنائي؛ ستنسحب قوات الاحتلال، في المرحلة الأولى، من المناطق المأهولة بالسكان، بالتزامن مع إدخال المزيد من المعدات الطبية إلى القطاع، فيما ستطلق "حماس"، بالمرحلة الثانية، سراح النساء والجنود وتسلم الجثث الصهيونية، وبعد ذلك سيستعد جيش الاحتلال لرسم خطوط جديدة (منطقة عازلة) في القطاع، والحديث عن اليوم التالي للحرب، بينما سيقوم الاحتلال بوقف إطلاق النار.
وفي المرحلة الثالثة، وهي المرحلة الإشكالية بشكل خاص بالنسبة للكيان المحتل، ستشمل إطلاق سراح الرجال والجنود الأسرى، مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.
ولم يأت هذا المقترح الثنائي بجديد، فهو يعفي الاحتلال من مسؤوليته عن مجازره الوحشية المرتكبة بالقطاع، ولا يضمن عدم تكرارها بعد انتهاء الهدنة، أسوة بما حدث سابقا، كما أنه لا يختلف كثيرا عن مضمون عرض جديد لإبرام هدنة مع "حماس" لمدة أسبوعين في غزة، مقابل إطلاق سراح عشرات الأسرى بالقطاع، إلا أن الحركة رفضت المقترح.
فيما سبق لحكومة الحرب أن قدمت مقترحا مُعدلا لحركة "حماس" ينص على وقف القتال في قطاع غزة لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح 35 من الأسرى، بدون أي ضمانات أيضا لعدم تكرار عدوان الاحتلال.
ومن جانبه، أكد القيادي في حركة "حماس"، أسامة حمدان، أن الحركة تلقت مبادرات ومقترحات من عدة دول بشأن تنظيم مفاوضات مع الاحتلال بشأن تبادل الأسرى في غزة، مبينا أن أولوية الحركة تظل إنهاء العدوان ضد الشعب الفلسطيني، حيث لا هدنة مؤقتة بل وقفا كاملا للأعمال العدائية.
وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال قصفه الجوي الكثيف ضد مختلف أنحاء قطاع غزة، مما أدى لارتقاء 195 شهيدا وإصابة نحو 400 فلسطيني بجراح خلال آخر 24 ساعة؛ ما يرفع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان إلى 21320 شهيدا، بينهم 8800 طفل و6300 سيدة، بالإضافة إلى أكثر من 55603 جرحى، ومئات المفقودين.
واستهدفت غارات الاحتلال مربعا سكنيا في مشروع بيت لاهيا، شمالا، مثلما قصف عدة منازل في خان يونس، جنوبا، ومخيم المغازي، وسط القطاع، مما أدى لاستشهاد عشرات الفلسطينيين، بينهم صحفيان، لترتفع حصيلة عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان إلى 105 صحفيين، فضلا عن إصابة العديد من السكان المدنيين بجروح بليغة.
وظلت أصوات الانفجارات تدوي في خان يونس، جنوبا، مع استمرار القصف المدفعي المكثف والأحزمة النارية جنوب المدينة، بالتزامن مع تدمير منزل لعائلة فلسطينية كاملة في المحافظة الوسطى من القطاع أسفر عن ارتقاء 7 شهداء، وقصف أرض زراعية في رفح، جنوبا، مقام عليها خيام للنازحين مما أدى لاشتعالها ووقوع العديد من الإصابات.
في حين وصل إلى مجمع "الشفاء" الطبي في الـ24 ساعة الأخيرة 40 شهيدا من سلسلة غارات على مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان والدرج والتفاح، شمالا، بينما تمكن مسعفون من انتشال 9 جثامين من أنقاض منزل عائلة فلسطينية دمره طيران الاحتلال في جباليا، شمال القطاع، وما يزال هناك العديد من المفقودين تحت الأنقاض.
ولم تتوقف جرائم الاحتلال عند ذلك الحد؛ بل أمعن تصعيده في الضفة الغربية التي شيعت جثمان الشاب الفلسطيني الشهيد حازم عبد الفتاح قطاوي، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت وسط مدينة رام الله، مما أدى لوقوع العديد من الإصابات والاعتقالات بين صفوف الفلسطينيين.
وكانت قوات الاحتلال داهمت عدة مناطق في مدينة رام الله، واقتحمت مركز المدينة وعددا من محلات الصرافة واستولت على محتوياتها، واعتقلت عددا من اصحابها.
كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، عن استشهاد الشاب طارق الشخشير (21 عاما) متأثرا بجروحه الخطيرة، التي أصيب بها خلال مواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال لأحياء عدة من نابلس، في الثامن عشر من الشهر الحالي.
وباستشهاد الشابين قطاوي والشخشير؛ يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 314 شهيدا منذ بدء عدوان الاحتلال ضد قطاع غزة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، و522 شهيدا منذ مطلع العام الحالي.
من جانبها؛ نددت وزارة الخارجية الفلسطينية "بجرائم الاحتلال التي تعمق حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وتعمل على تكريس الفصل بين جناحي الوطن لوأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".
وحذرت "الخارجية الفلسطينية" من مخطط الاحتلال لاستكمال مراحل الضم للضفة الغربية، كعمق استراتيجي للكيان المُحتل والاستيطان، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف عدوان الاحتلال وملاحقة قادته ومحاكمتهم دوليا.

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