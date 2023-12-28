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بعد انتشارها مجددا.. هل تعود كورونا لبث القلق في العالم؟

12/28/2023 2:21:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات في وقت أكد فيه خبراء ومختصون بالعدوى التنفسية والاوبئة، تزايد عدد الاصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا، اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن ذلك "مثير للقلق"، بخاصة وان هناك ارتفاعا في اعداد الداخلين الى المستشفيات للعلاج من الاصابة بالمتحورات الفيروسية التنفسية الجديدة، وتحديدا في فصلي الخريف والشتاء.
ودعا هؤلاء في تصريحات منفصلة لـ"الغد" الى ضرورة اخذ الاحتياطات والاجراءات الاحترازية، بخاصة في حالات الاختطار العالي والحوامل، ونقص المناعة وكبار السن وطلبة المدارس.
وشددوا على التقيد بالمطاعيم، وتحديدا مطعوم "الانفلونزا الموسمية"، والابتعاد عن عادات التقبيل والمصافحة والتجمعات، والالتزام بالتباعد وتهوية الاماكن جيدا، وعدم تناول أي مضادات حيوية الا بوصفة من طبيب مختص.
وفي السياق نفسه، قال خبير في العدوى التنفسية د. عبدالرحمن العناني، انه ما تزال الالتهابات الفيروسية التنفسية، تطغى على الوضع الصحي في الاردن، ما يتسبب بالخوف من عودة "كورونا" كما كان سابقا.
وأضاف العناني، إن "ما يجهله الكثيرون، هو ان فيروس كورونا قديم ومستوطن، يأتي سنويا، ويتسبب بامراض الزكام والانفلونزا، كما انه يختلف كثيرا عن (كوفيد 19)، الذي يتسبب بالتهابات رئوية حادة، ويؤدي لكثير من الوفيات".
وبين "ان كورونا من امراض الشتاء، ويتسبب بأعراض كثيرة، اهمها ارتفاع درجات الحرارة والشعور بالتعب، والاصابة بالتهاب في الحلق وبآلام شديدة في العضلات، وعند بعض الناس، يتتسبب بإسهال واستفراغ، بينما تبقى الرئتان سليمتين، لأن الغالبية العظمى من الناس، ومع مرور الوقت الذي يمتد من اسبوعين الى ثلاثة، يبدأون بالتحسن وتوقف الاعراض تدريجيا".
وحذر العناني من انتشار الفيروس بين كبار السن والحوامل وطلبة المدارس، وذوي الاختطار العالي ومرضى نقص المناعة، داعيا للالتزام بالبروتوكولات الصحية.
بدوره قال اختصاصي الأمراض الصدرية والتنفسية د. محمد حسن الطراونة، تعد الفترة الحالية انتقالية، فمع دخول فصل الشتاء ترتفع فيها نسبة الإصابة بالفيروسات التنفسية العلوية.
وأضاف الطراونة، أن الأمراض التنفسية التي تنتشر حالياهي: الانفلونزا الموسمية وانفلونزا الخنازير H1N1، وفيروسات: التنفسي المخلوي، والأنفيّ، وكورونا المتحور الجديد، بالإضافة إلى نزلات البرد والانفلونزا.
وأشار إلى أنه في السنوات السابقة، كانت نسبة الإصابة بالأمراض التنفسية أقل، بسبب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، كارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.
وتوقع الطراونة ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض التنفسية في الفترة الحالية، مع دخول الشتاء في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، نتيجة الاختلاف في درجات الحرارة والتغيرات المناخية في المنطقة، مؤكدا أن درجة الإصابة بهذه الأمراض، تعتمد على مناعة الجسم لكل شخص، وتحدد درجة إصابته بها.
وبين أن من يعانون من أمراض مزمنة والكبار في السن والسيدات الحوامل، هم الأكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات الناجمة عن الاصابة بالفيروسات التنفسية، مطمئنا المواطنين بأن 90 % من الاصابات بهذه الفيروسات، تتعافى من تلقاء نفسها، بينما تعالج الاعراض باخذ حافظات الحرارة ومسكنات الألم.
وقال الطراونة، ان هناك اعراضا تستدعي مراجعة الطبيب المختص بالأمراض الصدرية، في الارتفاع الشديد في درجة الحرارة غير القابل للانخفاض بحافظات الحرارة الاعتيادية، وميل الشفاه والأطراف للون الازرق، والتشويش في درجة الوعي، والصعوبة في التنفس والسعال المتكرر مع النفث الدموية.
وأضاف، أن من يعانون من قلة النوم (ينامون من 7 إلى 8 ساعات)، تكون نسبة إصابتهم بالفيروسات التنفسية أعلى ممن يحصلون على نوم كافٍ، لافتا إلى أن من لا يحصلون على غذاء كافٍ وقليلي الحركة، تكون مناعتهم قليلة.
وحذر الطراونة، من الإسراف بتناول المضادات الحيوية، لافتا الى أن الفيروسات التنفسية لا تستجيب للمضادات الحيوية، وهذا الفعل ينجم عنه بكتيريا وجراثيم مقاومة للمضادات الحيوية.
ودعا الطراونة الكوادر الطبية في المستشفيات خصوصا والمواطنين عموما، للحصول على مطعوم الانفلونزا الموسمية للحماية من الإصابة بالفيروسات التنفسية، مشيرا الى أن المطعوم يحمي بنسبة 75 %.
وحول انتشار الفيروسات بين طلبة المدارس، قال اختصاصي الأمراض الصدرية والتنفسية إنه "يجب تهوية الغرف الصفية وعدم الاكتظاظ وعزل الطالب المصاب"، مضيفا أنه يجب توعية الطلبة حول انتشار هذه الفيروسات وطرق الوقاية منها، وغسل اليدين باستمرار لمنع توأمة الفيروسات التنفسية.
خبير الاوبئة د. عبد الرحمن المعاني، قال ان مسلسل ظهور المتحورات والسلالات الجديدة لفيروس كورونا المستجد مستمر، وتحديدا من المتحور "اوميكرون"، وهذا يعود لطبيعته المتغيرة باستمرار، لافتا الى ان الأمر ينطبق على جميع دول العالم، فحيثما كان هناك بيئة مناسبة للتحور، تظهر سلالات ومتغيرات جديدة (من حيث اعداد الإصابات المنتشرة، وسرعة الانتشار، ودرجة الحرارة، والتغير المناخي، وطبيعة المجتمعات).
وأضاف المعاني ان "منظمة الصحة العالمية نبهت من الاتجاهات المثيرة للقلق لمرض كوفيد 19، او فيروس كورونا المستجد قبل حلول الشتاء، ودعت لزيادة المراقبة والمتابعة والتشجيع على التطعيم، بخاصة لدى الفئات الأكثر اختطارا صحيا".
وقال "بعد تتبع ظهور المتحورات والسلالات الجديدة التي يفترض بأن تظهر في العالم، نلاحظ بأن دولا تعلن عن ظهور متحورات جديدة، بينما تمتنع أخرى عن إعلان ظهور متحورات فيها، وتخفي الاحصاءات والارقام المتعلقة بالوضع الوبائي بخصوص انتشار (كورونا المستجد) وقد يكون ذلك لاسباب اقتصادية".
ولفت الى انه في ظل محدودية البيانات بعد توقف العديد من الدول عن الابلاغ عن "كوفيد 19"، ومنها الاردن، قدرت منظمة الصحة أن مئات الآلاف من الناس في العالم حاليا، مصابون، اكان في المنازل أو في المستشفيات بكورونا المستجد، أو من متحور جديد".
واشار المعاني الى ان أن وضع العالم من الناحية الوبائية، ما تزال اتجاهاته مقلقة لكوفيد 19 قبل الشتاء، فالوفيات والاصابات تتزايد في دول بالمنطقة العربية وآسيا"، لافتا الى أن أعداد دخول المرضى الى وحدات العناية المركزة تتزايد في أوروبا، كما تتزايد حالات دخولهم للمستشفيات في العالم.
واشارت المنظمة، وفقا للمعاني، الى ان 43 دولة فقط تفصح عن المعلومات والإحصاءات الوبائية من اصل 197 دولة منتسبة لها، 20 منها ترسل معلومات بشأن حالات تستدعي دخول المستشفيات.
لذا، طالب الجهات المختصة بالاردن، الاعلان عن ارقام الإصابات ودخول المستشفيات بوضوح وصراحة، لتبدأ هذه الجهات القيام بواجبها المنوط بها حسب قانون الصحة العامة، لأنه لا يمكن أن تخلو اي دولة في العالم من ظهور متحورات وسلالات جديدة لـ"كورونا المستجد" تحت اي ظرف.

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