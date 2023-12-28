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أول أيام التكميلية.. ارتياح عام لأسئلة التربية الإسلامية

12/28/2023 2:21:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر بدت ملامح الارتياح على الطلبة المشتركين في الدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) أمس، عقب تأديتهم أول امتحان في الدورة متمثلا بمبحث التربية الإسلامية.
وقال طلبة من الفروع الأكاديمية والمهنية ممن تقدموا للامتحان إن "أول يوم مضى بأريحية وهدوء رغم مشاعر التوتر والارتباك من الامتحان وطبيعة الأسئلة"، مؤكدين أن الأسئلة جاءت "ضمن المقرر ومراعية للفروق الفردية، وأن معظم قاعات الامتحان شهدت انضباطا ملحوظا من الطلبة والمراقبين".
وقالت الطالبة عبير سفيان (أدبي) إن الأسئلة كانت "سهلة ومباشرة وضمن المنهاج المقرر، وإن المدة الزمنية كانت كافية للإجابة عن الأسئلة".
بدورها، قالت الطالبة نهلة عمر (أدبي) إن الأسئلة جاءت "من الكتاب المدرسي، وأسهل من الدورة الامتحانية الماضية، وإن المتمكن من دراسته يستطيع الحصول على علامة مرتفعة، وبالتالي يتمكن من رفع معدله بمنتهى السهولة".
وأكد الطالب عبد الرحمن حسين (علمي) أن الأسئلة جاءت من الكتاب المدرسي لكنها بوجه العموم يمكن تصنيفها بـ"السهل الممتنع، وتتطلب تركيزا قبل الإجابة، لكن الطالب المتمكن من دراسته يستطيع الإجابة عنها بسهولة".
وأعرب الطالب مهند عبدو عن ارتياحه للامتحان، مبينا أن الأسئلة كانت "واضحة وتتناسب مع قدرات الطلبة"، في حين أكد الطالب مروان الدعجة أن الأسئلة جاءت من المقرر ومناسبة لجميع المستويات والقدرات.
كما اتفق مع هذا الرأي طلبة الفرع الصناعي والزراعي والفندقي والسياحي والاقتصاد المنزلي، مشيرين إلى أن الأسئلة كانت من المنهاج المقرر ولا غموض فيها، وأن أجواء الامتحان ومدته مريحتان.
وأشار الطالب أحمد رضوان (صناعي) إلى أن المتمكن من دراسته يستطيع الإجابة عن الأسئلة بسهولة، فيما قال الطالب عمار سلامة (زراعي) إن الامتحان كان متوسطا والمدة الزمنية كافية بالنسبة له، وتتناسب مع قدرات الطلبة.
إلى ذلك، قال أستاذ التربية الاسلامية الدكتور حسين المسالمة إن امتحان التربية الإسلامية يعد "سهلا مائلا للمتوسط".
وأضاف المسالمة في تصريح لـ"الغد" أن الامتحان في متناول أيدي الطلبة وبإمكان الباحثين منهم عن رفع المعدل والنجاح أن يحققوا علامات كاملة فيه.
وبين أن الأسئلة "واضحة ومباشرة"، وهي "أسئلة سنوات سابقة في معظمها، والطالب المتمكن من دراسته يستطيع الإجابة عنها بسهولة".

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