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استشهاد 300 فلسطيني بينهم 77 طفلا في الضفة والقدس منذ 7 تشرين الأول

12/28/2023 2:21:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حذر تقرير للأمم المتحدة مما وصفه حالة حقوق الإنسان المتدهورة بشكل متسارع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بعد السابع من تشرين الأول (أكتوبر)2023، داعيا "إسرائيل" إلى وضع حد لعمليات القتل غير المشروع وعنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين.
ودعا التقرير إلى وضع حد فوري لاستخدام الأسلحة العسكرية وأساليب وتكتيكات الوسائل العسكرية خلال عمليات إنفاذ القانون، وإلى وضع حد للاحتجاز التعسفي الجماعي وإساءة معاملة الفلسطينيين، وطالب برفع القيود التمييزية المفروضة على حرية التنقل.
وأكد مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان استشهاد 300 فلسطيني، من بينهم 77 طفلا، في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ 7 تشرين الأول، من بينهم ثمانية على يد المستوطنين، بينما قتِل فلسطيني واحد إما على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين، فيما استشهد قبل ذلك التاريخ 200 فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهو أعلى رقم منذ بدء تسجيلات الأمم المتحدة عام 2005.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، معلقا على نتائج التقرير إن "استخدام التكتيكات العسكرية والأسلحة في سياقات إنفاذ القانون، واستخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة، وفرض قيود واسعة على الحركة هي أمور مقلقة للغاية".
وأضاف تورك إن "الانتهاكات الموثقة في هذا التقرير هي تكرار لنمط وطبيعة الانتهاكات التي تم الإبلاغ عنها في الماضي في سياق الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للضفة الغربية، إلا أن شدة العنف والقمع أمر لم نشهده منذ سنوات".
وقال: "أدعو إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فعالة واضحة وفورية لوضع حد لعنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين، والتحقيق في جميع حوادث العنف التي يرتكبها المستوطنون وقوات الأمن الإسرائيلية، وضمان الحماية الفعالة للمجتمعات الفلسطينية من أي شكل من أشكال الترحيل القسري، وضمان قدرة المجتمعات التي شردت بسبب الهجمات المتكررة من قبل المستوطنين المسلحين على العودة إلى أراضيها".
وجاء في التقرير، الذي غطى الفترة من 7 تشرين الأول إلى 20 تشرين الثاني (نوفمبر)، أن هناك زيادة حادة في الغارات الجوية وكذلك في عمليات التوغل التي تقوم بها ناقلات الجنود المدرعة والجرافات في مخيمات اللاجئين وغيرها من المناطق المكتظة بالسكان في الضفة الغربية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمُنشآت المدنية، وأدت هذه التوغلات، التي ما تزال تحدث، إلى مقتل ما لا يقل عن 105 فلسطينيين، من بينهم 23 طفلا منذ 7 تشرين الأول حتى اليوم.
وفي واحدة من هذه الحالات العديدة، في يومي 19 و20 تشرين الأول (أكتوبر)، وخلال توغل دام 30 ساعة في مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم، استخدمت القوات الإسرائيلية الأسلحة العسكرية ووسائل الاشتباك وقتلت 14 فلسطينيا، من بينهم ستة أطفال، وأصابت ما لا يقل عن 20، واعتقلت 10 آخرين.
واعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 4700 فلسطيني، من بينهم نحو 40 صحافيا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وذكر التقرير أن بعضهم جردوا من ملابسهم وعصبت أعينهم وتم تقييد أيديهم وأرجلهم لساعات طويلة، قام خلالها الجنود الإسرائيليون بالدوس على رؤوسهم وظهورهم، وبصقوا عليهم، وضربوهم بالجدران، وقاموا بتهديدهم وإهانتهم، بالإضافة إلى تعرضهم في بعض الحالات للعنف الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وفي الأسابيع التي أعقبت 7 تشرين الأول، شهدت هجمات المستوطنين ارتفاعا حادا بلغ في المتوسط ستة حوادث في اليوم، شملت إطلاق النار وإحراق المنازل والمركبات واقتلاع الأشجار.
وفي العديد من الحوادث، كان المستوطنون برفقة قوات الأمن الإسرائيلية، أو كانوا هم أنفسهم يرتدون زي قوات الأمن الإسرائيلية، ويحملون بنادق الجيش، بحسب التقرير. ووثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حوادث متعددة هاجم فيها المستوطنون الفلسطينيين خلال قطافهم لمحصول الزيتون، بما في ذلك هجمات باستخدام الأسلحة النارية، لإجبارهم على مغادرة أراضيهم، وسرقة محاصيلهم، وتسميم أشجار الزيتون أو تخريبها، مما يحرم الكثير من الفلسطينيين من مصدر حيوي للدخل.
وقال إن "تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، الذي يميز العديد من أعمال المستوطنين، أمر مقلق للغاية ويجب أن يتوقف فورا، وعلى السلطات الإسرائيلية أن تواجه بقوة عنف المستوطنين وأن تمنعه وأن تقاضي المحرضين عليه ومرتكبيه على حد سواء".
ومنذ 7 تشرين الأول، فرضت السلطات الإسرائيلية قيودا صارمة وممنهجة على حركة الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حسب التقرير، إذ أغلقت قوات الأمن الاسرائيلية جميع مداخل القرى والبلدات الفلسطينية تقريباً أمام وصول المركبات، وفصلت المدن والبلدات الفلسطينية عن الطرق الرئيسية من خلال إغلاق منافذ الطرق، ووضع سواترَ ترابية أو حواجز إسمنتية.
وقال تورك: "نكرر في التقرير دعواتنا لوقف التدابير التي تؤدي إلى خلق بيئة قسرية والمخاوف المتعلقة بالترحيل القسري، بالإضافة إلى استمرار غياب المساءلة عن عنف المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية".

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