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إدانة طهران ودمشق لـالمخدرات.. تصريحات أم فعل حقيقي؟

12/28/2023 2:21:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) موفق كمال أثارت تصريحات لمصدر أمني سوري لوكالة الأنباء السورية (سانا)، وبيان منفصل للسفارة الإيرانية في عمان، أمس، تدين عمليات تهريب المخدرات على الحدود الشمالية الشرقية للمملكة، تساؤلات خبراء ومحللين أردنيين حول كونها مجرد تصريحات إعلامية أم أنها ستأخذ طابعا جديا في الفترة اللاحقة؟.
مصدر أمني سوري كان أعلن لوكالة "سانا" أن "الجهات المختصة ضبطت 200 ألف حبة كبتاغون و210 كف حشيش أثناء محاولة تهريبها عبر الحدود السورية الأردنية".
لكن هذه التصريحات، أثارت علامات استفهام عديدة، لدى محللين عسكريين تساءلوا: هل جاءت كردات فعل بشأن عمليات التهريب على الحدود الشمالية الشرقية مع المملكة؟، أم أنها ستأخذ طابعا جديا هذه المرة؟.
8 مواجهات أردنية مسلحة جرت الشهر الحالي على الحدود مع سورية، نفذتها قوات حرس الحدود في مواجهة عصابات التهريب القادمة من سورية، والمدعومة من ميليشيات إيرانية، اتخذت من الجنوب السوري منطلقا لأعمالها الإجرامية، ما أدى لاستشهاد أحد أفراد قوات حرس الحدود وإصابة آخرين منهم.
ولم يف تصريح مصدر امني سوري لـ(سانا) صباح أمس، بأن قوات الامن السورية، قبضت على 3 مهربين، بتغيير بوصلة التهمة الموجهة لسورية وايران في انهما يقفان خلف محاولات التهريب عبر الأردن، برغم تأكيد المصدر الامني السوري أن بلاده "تواصل عملها في مراقبة وملاحقة عمليات التهريب، وضبط الحدود، بهدف القضاء على هذه الظاهرة وكل من يحاول العبث بأمن سورية والدول المجاورة".
وفي نطاق ما يكشفه بيان السفارة الايرانية في عمان صباح أمس، عن دعم إيران المطلق للأردن في محاربتها لظاهرة تهريب المخدرات عبر الحدود مع سورية، فإن تأكيدها بأن بلادها تحارب تجارة المخدرات، لا يعفيها من وجود أسلحة وموارد أخرى بأيدي المهربين الذين قبضت عليهم قوات حرس الحدود، وهي موارد تسليحية لا تتوافر للأفرد، بل لميليشيات منظمة، مدعومة من دولة او أكثر.
وبدا بيان السفارة، الذي استغربت فيه ربط ما يجري على الحدود مع سورية الأردنية من تهريب للمخدرات مع إيران، محل تساؤل، ليس لأنه يحاول نفي التهمة بالاستغراب، بل لأنه يأتي في وقت تأكد فيه فشل عمليات اختراق الحدود الأردنية، ولم يأت هذا التصريح إلا بعد 8 محاولات لعصابات التهريب، بأسلحتها الميليشوية.
وترفض السفارة في البيان اتهام إيران بخلق حالة من عدم الاستقرار على الحدود المشتركة السورية الأردنية، مؤكدة أنها، تدين مرة أخرى ظاهرة "تهريب المخدرات"، وتعلن استعدادها الكامل للتعاون والتشاور مع المملكة في هذا المجال.
لكن محللين رأوا، بأن ردة الفعل الإيرانية، بدت وكأنها محاولة لـ"ذر الرماد في العيون"، بقصد "إبعاد الشبهات عن سورية وإيران" في تورطهما بملف تهريب المخدرات الى الأردن، والذي أدخل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، في حالة أقرب للحرب بمواجهة عصابات مخدرات، ذات التسليح المليشيوي.
اللواء المتقاعد عبدالله الحسنات، لفت الى أن وسائل إعلام وضيوفها من محللين عسكريين وسياسيين، بينوا في تحليلاتهم أن مليشيات مدعومة من إيران، متورطة مباشرة بتنشيط أعمال تهريب المخدرات والأسلحة عبر الأردن، وهي كما هو معروف، تنتشر في مناطق جنوبية سورية محاذية للأردن، كمدينتي: درعا والسويداء.
كما أفصح غالبية من حللوا المشهد على الحدود المشتركة مع سورية، بأن الجيش السوري، ضالع في دعم عصابات المهربين. هذه الاتهامات، لإيران وسورية، ارتفعت وتيرتها بعد عمليات التهريب الأخيرة.
وقد أفصحت هذه العمليات، عن تورط جهات رسمية سورية تقف وراء المهربين لحمايتهم، وهذا ما كشفته موارد المهربين التسليحية واللوجستية، عن طريق نوعية الأسلحة التي ضبطت بحوزتهم، بعد أن قبض عليهم حرس الحدود الأردني، وهي أسلحة لا يمكن للأفراد امتلاكها، بل هي أسلحة تستخدمها مليشيات ومنظمات ذات تدريب عسكري متقدم.
ولفت الحسنات لـ"الغد"، أن تركيز الأردن حاليا، ينصب على وضع حد للجهات التي تسعى لزعزعة الأمن الوطني، وتحاول جعل الأردن "دولة كبتاجون" لإغراقها بالمخدرات، كما فعلت في سورية.
وأشار الى ان إيران وسورية، تدركان بوضوح أنهما متهمتان بالوقوف خلف أنشطة عصابات تهريب المخدرات، وقد وصلتهما رسائل عسكرية وأمنية وإعلامية وسياسية أردنية، تبلورت أولا في عمليات صد حازمة لهذه العصابات، وملاحقتها، الى جانب حق الأردن بحماية حدوده من العابثين، وأنه يمتلك كل العناصر الحيوية لوضع حد لمن يحاول العبث بأمنه الوطني.
واعتبر الحسنات تصريح المصدر الأمني السوري لـ"سانا"، والبيان الصادر عن السفارة الإيرانية، بأنهما إشارتان محدودتان لإظهار حسن النوايا، وليسا فعلا عميقا ينهي هذا الملف بحسم، فما يزال هناك مصانع تنتج المخدرات ومستودعات تعبأ بها في سورية.
وأشار الى أن المطلوب من سورية، يتبلور باستئصال خلايا المخدرات على أراضيها، وان يكون ذلك جادا، حتى تثبت للجانب الأردني، بأنها ليست شريكا في عمليات التهريب، وان تحافظ على التنسيق الأمني بشأن الحدود المشتركة والذي كان موجودا سابقا، موضحا أنه إذا كانت إيران جادة في بيانها، فعليها مساندة الجيش السوري، بمحاربة المخدرات، بخاصة وان ميليشياتها تعتمد كليا في تمويلها على المخدرات.
اللواء المتقاعد طايل المجالي، اعتبر التبريران الإيراني والسوري، رد فعل طبيعي ومتوقع، لكن ثمة أسئلة تطرح نفسها أمامهما، حول الاسلحة التي ضبطها حرس الحدود بأيدي عصابات المهربين (قذائف صاروخية والغام)، وهذه لا يستطيع افراد الحصول عليها، ولا تكون عادة الا في أيدي ميليشيات او جيوش، الى جانب ضبط 25 طائرة مسيرة. هذه الانواع من الأسلحة الى جانب التكتيكات العسكرية التي يستخدمها المهربون، تؤكد أن هناك جهات رسمية تقف وراء هذه العصابات.
واضاف المجالي، أن الأردن نفذ صبره عندما غير قواعد الاشتباك مطلع العام الماضي، مشيرا الى انه مع كل هذه الإجراءات، ضبطت 90 مليون حبة مخدرة في ذلك العام، قائلا "لو جرى توزيع هذه الكمية على سكان الأردن ودول الخليج، لجعلت شعوبها مدمنين على المخدرات".
وبين المجالي الذي امضى اطول فترات خدمته مديرا لمكافحة المخدرات، أن هناك معلومات استخباراتية عن وجود أكثر من 200 مصنع لـ"الكبتاجون" في سورية، ناهيك عن الحشيش الذي يحضر من لبنان، ويمر في الأراضي السورية، لتهريبه عبر الحدود الأردنية.
وأيده بذلك مدير مركز شرفات لدراسات وبحوث العولمة والإرهاب العميد المتقاعد د. سعود الشرفات، إذ أكد أن الإجراءات السورية، ردة فعل تجاه الإجراءات الأردنية الحازمة على الحدود ضد جماعات التهريب من سورية، في ظل حملة مداهمات محلية ضد اوكار مهربين في عدة مناطق بالمملكة، بخاصة في البادية الشمالية الشرقية ومنطقة الرويشد، حتى الحدود العراقية والسعودية.
وكذلك الأمر بالنسبة للرد الإيراني غير البعيد عن الطرف السوري، الذي يعمل أصلا بالإنابة عن الطرف الإيراني. لذلك جاء الرد متزامنا بالتوقيت وترتيب الأدوار، إذ نفذ الطرف السوري الشق العملياتي- العسكري من هذا الرد، بالتحرك العملي العسكري على الحدود ضد المهربين. بينما قام الجانب الإيراني بالجانب الدبلوماسي من الرد، بنفي ضلوعه في عمليات التهريب.
وعلى العموم، فإن هذه الخطوة غير مسبوقة، وتحمل تطورا إيجابيا في الموقفين، بخاصة الإيراني. لكن صانع القرار السياسي في الأردن، يدرك بأن تهريب الأسلحة والصواريخ خط أحمر، وأن المطلوب لوقف عمليات تهريب المخدرات ومحاولة تهريب المخدرات والأسلحة من سوريين برعاية إيران، ليس بالأقوال والتصريحات بل الأفعال على الأرض، وأن صبر الأردن بدأ ينفذ، ولا يحتمل أي نوع من التهديد لأمنه القومي، بخاصة في ظل الظروف الراهنة والحرب المشتعلة على غزة والأراضي المحتلة.

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