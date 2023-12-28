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مكافحة المخدرات تكشف أهداف عملية الرويشد

12/28/2023 2:20:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بدأت مديرية الأمن العام، اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية أمنيّة موسعة في لواء الرويشد لملاحقة مهربي المخدرات وتجّارها والقبض عليهم.

وبحسب إدارة مكافحة المخدرات، تهدف العملية إلى ملاحقة مهربي المخدرات وتجّارها والقبض عليهم وعلى تجار السلاح، والقضاء على الخارجين عن القانون ممن امتهنوا تهريب المخدرات والاتجار بها داخل المملكة، وارتبطوا بعصابات إقليمية تنشط عبر الحدود لتهريب المخدرات والسلاح، وتستهدف أمن الوطن.

وأكدت الإدارة في منشور عبر صفحتها على منصة "فيسبوك"، أن ملف تهريب المخدرات أصبح تهديداً للأمن الوطني لا بد من معالجته، كما أن لتطورات السابقة أظهرت تحولا نوعيا في عمليات التهريب وسلوك المهربين، ما وضع الدولة أمام واجبها للتعامل بحزم وقوة.

وقالت: تنطلق هذه العملية لحماية المجتمع من آفة المخدرات وحماية أمن المواطنين الأردنيين والدفاع عن أمن الوطن، والقضاء على أوكار التهريب في الأردن.

وأضافت الإدارة أنه كان لا بد من أن يرافق الجهد العسكري على الحدود شمول الحملة الأمنية كل من يتعاون داخلياً مع شبكات التهريب الخارجية، ويحمي مرورها بقوة السلاح.

وتابعت أن العملية تهدف إلى إيصال رسالة ثقة وطمأنة للمواطنين تعكس قوة الدولة ومؤسساتها في تطبيق القانون وحماية المجتمع وصون الاستقرار، كما تأتي العملية في سياق جهود الدولة المتواصلة للحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، والوقوف بكل حزم في وجه عصابات المخدرات وضرب أوكارها.

وأردفت الإدارة أن العملية تهدف إلى التصدي لكل من يحاول المساس بأمن الأردن وحدوده وسلامة أبنائه، بالتنسيق مع القوات المسلحة-الجيش العربي، والأجهزة المعنية.

وقالت: لطالما طالب المواطنون بالقبض على من يقف خلف المهربين في الداخل ومن يسهل عمليات نقل المخدرات إلى داخل المملكة، وقد أفضت التحقيقات الاستخباراتية إلى معلومات جديدة حول نشاط العصابات الإجرامية.

وبينت الإدارة أن هذه العملية تجري في إطار المهام التي تقع في صلب عمل الأمن الوطني وتستند إلى قوة القانون والإجراءات المرعية في ذلك، علما أنه تم تحديد مواقع متواطئين مع المهربين من عصابات إجرامية تستهدف إدخال المخدرات إلى المملكة، والذين يعملون على حماية عملية التهريب وإخفاء المخدرات والسلاح الذي كان يهرب لغايات حماية التجارة.

وأشارت إلى أن الأمر تطور في الاشتباكات على الحدود مع المهربين خلال الأسابيع الماضية بإطلاق نار تجاه قوات حرس الحدود من الداخل الأردني، في محاولة لمنعهم من القيام بواجبهم.

وكشفت الإدارة عن أن المعلومات الاستخباراتية قادت إلى وجود مخازن وبيوت خبئت فيها المخدرات والأسلحة؛ لذا فإن العملية الأمنية تستهدف ضبط هذه الممنوعات والأسلحة، والقبض على الضالعين في تجارة المخدرات عبر الحدود.

وأكدت إفشال أجندات إقليمية لتحويل الأردن إلى دولة مخدرات.

MENAFN28122023000072011014ID1107666225

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