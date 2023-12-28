تمريض جرش تقيم يوما ترفيهيا للأطفال في مستشفيي الأميرة رحمة والإيمان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات أقامت كلية التمريض في جامعة جرش وبالتعاون
مع مستشفى الأميرة رحمة في إربد، ومستشفى الإيمان الحكومي في عجلون، يومًا
تثقيفيًا وترفيهيًا للأطفال المرضى وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل، والذي أشرف
عليه الدكتور ليث العسوفي، وأنسام الزطيمة، وسجى الزومط، حيث اشتمل على فعاليات
متنوعة من إعطاء محاضرات تثقيفية للأمهات حول الأمراض التي يعانون منها أطفالهم،
وفقرات ترفيهية خلقت جوًا من المرح والتسلية لدى الأطفال مثل توزيع الهدايا،
والألوان، ودفاتر الرسم، للتخفيف من معاناتهم.
وأوضح عميد كلية
التمريض الدكتور إبراهيم عياصرة أن هذا النشاط يأتي استمرارًا للنشاطات والفعاليات
التي تقيمها كلية التمريض بالتعاون مع المجتمع المحلي في كل فصل دراسي، وتجسيدًا
لدور الجامعة الإنساني في تعزيز صحة الإنسان، والتشبيك مع مختلف القطاعات في المجتمع
وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية.
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