Thursday, 28 December 2023 11:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تمريض جرش تقيم يوما ترفيهيا للأطفال في مستشفيي الأميرة رحمة والإيمان

12/28/2023 2:20:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات أقامت كلية التمريض في جامعة جرش وبالتعاون مع مستشفى الأميرة رحمة في إربد، ومستشفى الإيمان الحكومي في عجلون، يومًا تثقيفيًا وترفيهيًا للأطفال المرضى وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل، والذي أشرف عليه الدكتور ليث العسوفي، وأنسام الزطيمة، وسجى الزومط، حيث اشتمل على فعاليات متنوعة من إعطاء محاضرات تثقيفية للأمهات حول الأمراض التي يعانون منها أطفالهم، وفقرات ترفيهية خلقت جوًا من المرح والتسلية لدى الأطفال مثل توزيع الهدايا، والألوان، ودفاتر الرسم، للتخفيف من معاناتهم.

وأوضح عميد كلية التمريض الدكتور إبراهيم عياصرة أن هذا النشاط يأتي استمرارًا للنشاطات والفعاليات التي تقيمها كلية التمريض بالتعاون مع المجتمع المحلي في كل فصل دراسي، وتجسيدًا لدور الجامعة الإنساني في تعزيز صحة الإنسان، والتشبيك مع مختلف القطاعات في المجتمع وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية.

MENAFN28122023000072011014ID1107666224

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث