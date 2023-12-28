Thursday, 28 December 2023 11:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جامعة جرش تقيم يوما طبيا مجانيا في مركز التأهيل المجتمعي لذوي الإعاقة

12/28/2023 2:20:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات أقامت كلية العلوم الطبية التطبيقية بقسميها العلاج الطبيعي، والعلوم الطبية المخبرية، يوما طبيا مجانيا في مركز التأهيل المجتمعي للأشخاص ذوى الإعاقة في مخيم غزة بمحافظة جرش، حيث اشتمل على تقديم الخدمات الصحية في تخصصات العلاج الطبيعي، والتأهيل بتقييم الحالات ووضع أحدث البرامج العلاجية للمرضى، مع إجراء جلسات العلاج الطبيعي للحالات الموجودة من سكان جرش، وتبادل الخبرات العلمية والعملية بين أعضاء هيئة التدريس والمعالجين الطبيعيين والطلبة المشاركين من الكلية، كما تم إجراء الفحوصات المخبرية، من فحص سكر الدم الروتيني، ونوع الدم، والعامل الرايزيسى، وأيضا قدم أخصائي التغذية العلاجية الرعاية الغذائية للمرضى ولذويهم، وتقديم الأنظمة الغذائية المخصصة لكل حالة، مع التقييم التغذوي.

وبلغ عدد المرضى الذين راجعوا المركز واستفادوا من خدمات اليوم الطبي 98 مريض.

ويذكر أنه قد شارك في هذا العمل الإنساني نخبه من أعضاء هيئة التدريس في الكلية، وهم رئيس قسم العلاج الطبيعي والعلوم الطبية المخبرية الدكتورة نرمين بليدي، والدكتور عبد المجيد المالطي، والدكتور مالك النجداوي، والدكتور حسن مبارك، والدكتور إبراهيم أبو زيد، والدكتور عبد الرزاق عبد النعيم، والدكتور صافي محمود، والدكتورة أماني محمد، والمدرس محمد جمال، وعبير عفانة، وصفاء خوالدة، رغد شناعة.

MENAFN28122023000072011014ID1107666223

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث