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شوارع ببلدية النسيم.. خارج الخدمة وسط عجزها عن تأهيلها

12/28/2023 2:20:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات فيما تعاني شوارع مناطق تتبع لبلدية النسيم بمحافظة جرش من أوضاع متردية، تتفاقم الأمور مع تساقط الأمطار لتصبح أجزاء من هذه الشوارع خارجة عن الخدمة ولا يمكن السير عليها، في وقت تواصل البلدية تأكيد عجزها بالكامل عن إجراء اي عمليات تأهيل في ظل موازنة بالكاد تكفي لتقديم خدمات النظافة.
هذا الوضع والذي يصفه سكان مناطق قفقفا والمشيرفات وكفرخل وبليلا بـ "المأساوي"، يدفعهم إلى البحث عن مسارات وطرق مختلفة بديلة منها ما قد يكون زراعيا، تجنبا للسير على شوارع لا تصلح للسير نتيجة تهالك بنيتها التحتية واهتراء طبقتها الأسفلتية وانتشار الحفر العميقة فيها.
ويقول سكان أن ما يزيد الأمر سوءا؛ غياب الإنارة عن غالبية الطرق، مشيرين إلى أنهم ومنذ سنوات وهم يطالبون بضرورة إجراء أعمال صيانة للشوارع وتركيب وحدات إنارة ولكن دون جدوى.
وقال عارف الزبون إن شوارع قرى وبلدات عديدة تابعة لبلدية النسيم لم تشملها أعمال صيانة أو تعبيد منذ سنوات، ويتكشف حجم الضرر فيها بعد تساقط الأمطار، وتتكرر فيها حوادث سير كونها تفتقد لخدمة الإنارة. كذلك وقد تعطلت وحدات الإنارة في مساحات واسعة من القرى وخاصة في قفقفا والمشيرفات وكفرخل وبليلا.
وبين المواطن عبد الكريم الحراحشة أن الأعمال التي تقوم بها البلدية حاليا هي جمع النفايات فقط لا غير، ولا تقوم بتركيب وحدات إنارة بين المنازل وهي متعطلة منذ سنوات، ما يضطر المواطنين إلى زيادة عدد وحدات الإنارة أمام منازلهم لحمايتها لتحقيق أدنى مستوى من الرؤية خلال المساء.
ويقر رئيس البلدية عبد الغفور الحراحشة بأن أوضاع الشوارع في المناطق التابعة للبلدية متردية وتحتاج إلى إعادة تأهيل، وهو ما لا تستطيع البلدية بموازنتها الضعيفة القيام به.
ويصف الحراحشة أوضاع الطرقات بمناطق البلدية بـ "المتردي" وأصبحت بحاجة إلى صيانة وتعبيد، وهو ما لا تستطيع البلدية فعله باستثناء تنفيذ عمليات ترقيع لمواقع متضررة بشكل كبير وتلحق ضررا بمركبات السائقين وتتسبب بحوادث سير.
ولفت إلى أن ما زاد أوضاع الطرق ترديا، إقدام الأشغال على استحداث تحويلة غير مؤهلة من جسر رحاب إلى جسر النعيمة، ما أجبر سالكي الطريق إلى استخدام طرقات القرى التابعة لبلدية النسيم وزيادة الحركة المرورية عليها، وأدى ذلك إلى تكشف عيوبها وأصبحت بحاجة إلى التعبيد والصيانة المتكررة حتى تتناسب مع زخم الحركة المرورية كونها غير مؤهلة لحركة سير نشطة وهي طرق قروية وبالكاد تخدم السكان. وكشف تساقط الأمطار عن عيوب هذه الطرقات ومن المتوقع أن تزداد سوءا بعد انتهاء فصل الشتاء، وفق الحراحشة.
وقال إن نسبة العجز في موازنة البلدية تبلغ 100 % ورواتب الموظفين على الحساب المكشوف ولا يوجد مخصصات لصيانة الطرق وتعبيدها واكتفت البلدية هذا الموسم لتنظيف قنوات تصريف المياه وفتح المناهل واستئجار بعض الآليات لتنظيف الطرق من الحصى والأتربة بعد تساقط الأمطار.
وبين، أن البلدية ما تزال تنتظر تركيب وحدات إنارة جديدة موفرة للطاقة، ضمن مشروع على حساب وزارة التخطيط والتعاون الدولي لجميع بلديات الشمال، لافتا أنه وحال تركيب الوحدات الجديدة سيوفر ذلك على البلدية آلاف الدنانير التي تتحملها كأثمان لفواتير الكهرباء، مشيرا أن الإسراع في تركيب هذه الوحدات التي تنتظرها البلدية منذ عامين أمر ضروري وملح، كون العديد من القرى والبلدات أصبحت بدون إنارة نهائيا، والأحياء التي توجد فيها وحدات إنارة عددها متواضع جدا.

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