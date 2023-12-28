Thursday, 28 December 2023 11:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأغوار الجنوبية.. موسم زراعي يبشر بتجاوز خسائر السنوات الماضية

12/28/2023 2:20:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة أحيت أسعار بيع الخضار منذ بدء موسم الإنتاج للموسم الحالي في مختلف مناطق الأغوار الجنوبية، آمال المزارعين بوقف مسلسل الخسائر المتواصل منذ أعوام، وتحسين أوضاعهم، وتعويض ما تكبدوه من خسائر.
ويرجع مزارعون ومهتمون بالقطاع الزراعي، أن هذه الأسعار هي نتاج توقف المزارعين عن ما أسموه بـ "الزراعات العشوائية"، والتي سادت خلال المواسم السابقة وأدت إلى فوضى بإنتاج المحاصيل من حيث تزامن إنتاج نفس الأصناف بكميات كبيرة، ما كان يؤدي لفائض بالمحصول وبالتالي انخفاض الأسعار إلى ما دون الكلف.
وتراجعت مساحات زراعة محصول البندورة الموسم الحالي إلى حدود 9 آلاف دونم فقط، بعدما كانت تصل بمواسم سابقة إلى حوالي 30 ألف دونم، لصالح زراعات أخرى مثل البصل وغيرها.
وجاءت الأسعار الحالية مطابقة لتوقعات مزارعي لواء الأغوار الجنوبية، وسط آمال بأن تحافظ على مستواها ما يمنحهم ذلك مساحة أكبر لإلتقاط أنفاسهم وتعويض خسائر مواسم سابقة.
وبحسب مزارعين، فإن صندوق البندورة وزن 8 كلغم، بيع في أول أيام الإنتاج قبل أسبوعين بحدود دينارين ونصف الدينار، في وقت كان يباع العام الماضي مع بداية الموسم بين دينار إلى 75 قرشا فقط.
وأكد المزارع إبراهيم العشوش من غور الصافي، أن أسعار الخضار، وتحديدا البندورة، بدأت بداية جيدة بشكل غير مسبوق، وتم حتى الآن بيع كميات الإنتاج بأسعار مرضية تتراوح بين دينارين الى دينارين ونصف للصندوق، حسب جودة المنتج، إضافة إلى أن أسعار الخضار الأخرى مثل الباذنجان والثوم وغيرها من الأصناف تباع بأسعار جيدة أيضا.
ولفت إلى أن هذه الأسعار لم تكن سابقا، خاصة خلال المواسم الأخيرة، حيث تعرض المزارعون إلى خسائر مالية كبيرة، لأسباب عديدة من بينها زراعة مساحات كبيرة من محصول البندورة وهو المحصول الرئيس الذي يعتمد عليه المزارعون بالأغوار الجنوبية.
ويأمل العشوش بأن تستمر هذه الأسعار كما هي عليه الآن لأنها تبشر بالخير للمزارعين، وتنهي حالة الإحباط السائدة، خصوصا وأن كميات الإنتاج ما تزال في بدايتها، وهناك كميات كبيرة من المحاصيل المختلفة لم تقطف بعد.
وأشار المزارع أحمد النواصره من غور الحديثة، أن المزارعين واستجابة لتوجيهات وإرشادات مديرية زراعة الأغوار الجنوبية ولتجنب ما حدث المواسم الماضية من خسائر قاموا بتخفيض المساحات المزروعة بمحصول البندورة إلى أكثر من النصف، وقاموا أيضا بزراعة محاصيل أخرى على أمل تعويض الخسائر.
ولفت الى بداية الموسم حتى الآن مشجعة بشكل كبير ويمكنهم وقف الخسائر مع الأسعار الحالية الجيدة، لافتا إلى أن مساحات واسعة من الأراضي الزراعية كانت أهملت الموسم الماضي، وتحولت إلى مراع للمواشي، بعد أن أصاب المزارعون الإحباط واليأس من إمكانية تحسن أسعار الخضار.
وأكد رئيس جمعية التنمية المحلية في الأغوار الجنوبية فتحي الهويمل أن المزارعين يستبشرون خيرا بالموسم الحالي بالأسعار المناسبة، ويأملون بأن تكون الأسعار جيدة طوال الموسم، لتعويض خسائر المواسم الماضية.
وقدر الهويمل، بأن خسائر المزارعين في الأغوار الجنوبية، خلال العام الماضي وصلت إلى نحو 7 ملايين دينار، نتيجة منتجات لم تجد تسويقا لها، وبقيت أسعارها منخفضة دون كلفة الإنتاج ومن بينها البصل والبندورة وغيرها من المحاصيل، وترك بعضها في الحقول ولم يتم جنيها إطلاقا.
ولفت إلى أن الموسم الماضي كان مشهد مئات من قطعان المواشي من الأغنام والأبقار ترعى في الحقول الزراعية مألوفا، وكانت قبل مواسم مليئة بالعاملين من أبناء المنطقة الذين يعملون في قطاف المحاصيل. وطالب بضرورة أن يتم بحث مشكلة الإنتاج والتسويق لمنتجات الخضار والفواكه من الأغوار الجنوبية بشكل جدي من قبل الجهات المعنية حرصا على بقاء نشاط المزارعين واستمرار عمليات الزراعة بالأغوار الجنوبية.
من جهته، أكد مدير زراعة الأغوار الجنوبية المهندس مأمون العضايلة، أن أسعار الخضار بدأت مع بداية الإنتاج جيدة وبعضها كانت أسعارها مرتفعة مثل البندورة المحصول الرئيس، إذ وصل سعر البيع إلى دينارين ونصف للصندوق في السوق المحلي وللتصدير وصل إلى سعر ثلاثة دنانير.
وبين أن الموسم الحالي يشهد انخفاضا في مساحات الأراضي الزراعية التي زرعت بمحصول البندورة قياسا مع مواسم سابقة، حيث زرع ما مساحته 9200 دونم فقط، لصالح محاصيل أخرى مثل البصل بمساحة 5650 دونما والثوم بمساحة 1600 دونم والحمص 1350 دونما والباذنجان 1100 دونم والفلفل الحار 900 دونم والفاصولياء 1250 دونما والفول 650 دونما والكوسا 480 دونما والذرة 1100 دونم، ما يؤدي إلى توريد كميات مناسبة للسوق تبقى الأسعار جيدة.
وتشير إحصائيات مديرية زراعة الأغوار الجنوبية، إلى أن المساحات الزراعية بالأغوار الجنوبية تقدر بحوالي 55 ألف دونم، تزرع سنويا بمحاصيل البندورة والخضار الأخرى، إضافة إلى محاصيل العنب والموز والنخيل الذي
تتوسع زراعته حديثا.

MENAFN28122023000072011014ID1107666221

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث