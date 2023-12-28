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مشاريع مجلس عجلون المتعثرة.. ضعف مخصصات أم علة إنفاق؟

12/28/2023 2:20:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة بإنفاق بلغ 5 ملايين و582 ألف دينار من أصل موازنة مجلس محافظة عجلون البالغة 8 ملايين و687 ألف دينار، يتبين أن أكثر من 3 ملايين دينار لم تنفقها قطاعات خصصت لها هذه المبالغ.
وتشير حصيلة إنجازات مشاريع مجلس محافظة عجلون للعام الحالي 2023 إلى أن نسبة الإنجاز كانت في بعض القطاعات مرتفعة جدا كقطاعات الأشغال والصحة والثقافة والآثار والأوقاف والداخلية والزراعة والبيئة والتنمية الإجتماعية والتدريب المهني والإدارة المحلية، حيث وصلت النسبة في بعض هذه القطاعات إلى 100 %.
في المقابل، كانت نسبة الإنجاز في قطاعات التربية والسياحة والشباب منخفضة، اذ بلغت في قطاع التربية
27 %، و في قطاع السياحة حوالي
50 %، و 42 % في قطاع الشباب والرياضة.
وأكد رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني أن موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي 2023، بلغت 8 ملايين و687 ألف دينار، وعدد المشاريع المدرجة ضمن الموازنة بلغت 108 مشاريع.
وقال إن متوسط نسبة الإنجاز حسب تقارير محافظة عجلون ومجلس المحافظة بلغت 80 %، وبنسبة إنفاق بلغت 64 %، أي أنه تم إنفاق حوالي 5 ملايين و582 ألف دينار من مجموع ما خصص لمجلس المحافظة في العام 2023.
وفي تفاصيل مشاريع مجلس المحافظة، أكد المومني أن المشكلة الأكبر التي واجهت مجلس محافظة عجلون شأنه شأن باقي مجالس المحافظات في المملكة كان في قطاع التربية الذي لم نتمكن فيه من إحالة أي عطاء من عطاءات الأبنية المدرسية بسبب تأخر الدراسات في وزارة الأشغال العامة من جهة، وإرتفاع كلف دراسات بعض المدارس بصورة كبيرة جدا وغير مبررة الأمر الذي يستحيل معه تنفيذ مشاريع أبنية مدرسية في المحافظة رغم الحاجة الماسة لبناء مدارس جديدة في كافة مناطق المحافظة.
وأشار المومني إلى ان نسبة الإنجاز في قطاع التربية حسب أرقام مديرية تربية عجلون بلغت 27 %، لافتا إلى أنه كان مدرجا ضمن الموازنة 20 مشروعا تتضمن أبنية مدرسية وإضافات غرف صفية وأعمال صيانة أخرى، لكن لم يتم تنفيذ الكثير من هذه المشاريع وبلغت نسبة الإنفاق 905 آلاف دينار من مجموع الموازنة البالغ 2 مليون و 125 ألف دينار أي بنسبة إنفاق 43 %.
كما أشار المومني إلى أن نسبة الإنجاز في قطاع السياحة بلغت 50 %، لافتا إلى أنه تم تخصيص مبلغ 200 ألف دينار، لتنفيذ خمسة مشاريع، لكن جميع هذه المشاريع لم تنفذ، باستثناء ما خصص للأكاديمية الملكية لحماية الطبيعة وبقيمة 50 ألف دينار، أي بنسبة إنجاز قد تصل إلى 50 %، وبنسبة إنفاق 39 %، أي حوالي 77 ألف دينار من أصل المبلغ المخصص لقطاع السياحة.
ولفت المومني إلى أن المشروع الأبرز الذي تعثر في قطاع السياحة كان تحسين مدخل والطريق المؤدي لقلعة عجلون الذي تم رصد مبلغ 100 ألف دينار له، لكن لم يتم تنفيذ هذه المشروع المهم لأسباب عديدة.
إلى ذلك أكد المومني أن نسبة الإنجاز بلغت 100 % في قطاعات الداخلية والبيئة والتدريب المهني والثقافة والإدارة المحلية، حيث تم تنفيذ 12 مشروعا في هذه القطاعات.
وأشاد المومني أيضا بنسب الإنجاز في قطاعات الأشغال والصحة والمياه والأوقاف، مؤكدا أن نسبة الإنجاز في قطاع الأشغال زادت على 76 %، حيث أكد المومني أن العمل انتهى في غالبية الطرق الرئيسية والزراعية المدرجة ضمن مشاريع المجلس، لافتا إلى أن هناك مشاريع ما يزال العمل فيها مستمرا، مؤكدا في الوقت ذاته أنه تم تخصيص مبلغ مليون و900 ألف دينار لتنفيذ 19 مشروعا، فيما نسبة الإنفاق بلغت
56 %، أي حوالي مليون و620 ألف من أصل المبلغ المخصص لقطاع الأشغال.
وحول قطاع الصحة أكد المومني أن نسبة الإنجاز بلغت 86 %، وبمعدل إنفاق وصل الى حوالي 85 %، أي تم إنفاق حوالي 431 ألف دينار من أصل المبلغ المخصص لقطاع الصحة البالغ 505 آلاف دينار.
وزاد أن الجزء الأكبر من موازنة قطاع الصحة ذهب لشراء قطع أراض لبناء مراكز صحية جديدة في عجلون وراجب وحلاوة وبتكلفة وصلت إلى 335 ألف دينار، من ضمن الموازنة المرصودة لقطاع الصحة، لافتا إلى أنه بعد جهود كبيرة بين مديرية صحة عجلون ومجلس المحافظة والجهات المعنية في وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة تم الانتهاء من شراء ثلاث قطع أراض في هذه المناطق، مؤكدا أن تكلفة شراء قطعة الأرض البالغ مساحتها دونمان و700 متر في عجلون بلغت 182 ألف دينار، فيما بلغت تكلفة شراء ثلاثة دونمات ونصف في راجب 79 ألف دينار، كما بلغت تكلفة شراء ثلاثة دونمات ونصف في بلدة حلاوة 74 ألف دينار.
كما أكد المومني، أنه تم تخصيص مبلغ 70 ألف دينار من ضمن موازنة المجلس للعام الحالي 2023 لإجراء أعمال صيانة روتينية في مستشفى الإيمان الحكومي، وتخصيص مبلغ 30 ألف دينار لإجراء دراسات لبناء طابق ثاني لمركز صحي عين جنا، وتخصيص مبلغ 20 ألف دينار لإجراء دراسات لبناء طابق ثاني لمركز صحي الوهادنة، لافتا أيضا إلى أن تم تخصيص مبلغ 50 ألف دينار لإجراء أعمال صيانة في جميع المراكز الصحية في المحافظة وشراء أجهزة ومعدات طبية.
وأشار إلى أن نسبة الإنجاز في قطاع المياه تعتبر جيدة مقارنة مع القطاعات الأخرى، حيث بلغت 69 % وبنسبة إنفاق بلغت 47 %، أي أنه تم إنفاق 427 ألف دينار من أصل المبلغ المخصص لقطاع المياه البالغ 900 ألف دينار لتنفيذ 14 مشروعا في كافة مناطق المحافظة، ومنها إيصال شبكات المياه وخطوط الصرف الصحي وأعمال صيانة في جميع مناطق المحافظة.
وعن قطاع الزراعة أكد المومني أن نسبة الإنجاز بلغت حوالي 82 % وبنسبة إنفاق 89 %، أي أنه تم إنفاق 293 ألف دينار من أصل المبلغ المخصص لقطاع الزراعة البالغ 345 ألف دينار لتنفيذ 9 مشاريع زراعية.
وفيما يتعلق بقطاع الآثار فقد بلغت نسبة الإنجاز 65 % وبنسبة إنفاق بلغت 78 %، ما يعادل 103 آلاف دينار من أصل المبلغ المخصص لقطاع الآثار والبالغ 135 ألف دينار لتنفيذ 6 مشاريع في هذا القطاع وجميعها تتعلق بأعمال ترميم في قلعة عجلون ومواقع أثرية أخرى.
وفيما يتعلق بقطاع الأوقاف فقد بلغت نسبة الإنجاز 80 % وبنسبة إنفاق 80 % أيضا أي أن ما تم إنفاقة من موازنة الأوقاف بلغ 125 ألف دينار من أصل المبلغ المخصص لقطاع الأوقاف البالغ 157 ألف دينار لتنفيذ مشروعين هما الأذان الموحد والطاقة الشمسية.
حيث أشار المومني الى أن المجلس خصص للأذان الموحد مبلغ 100 ألف دينار و 57 ألف دينار للتوسع في تركيب الطاقة الشمسية في مساجد المحافظة.
وفيما يتعلق بقطاع الشباب فقد أكد أن نسبة الإنجاز بلغت في هذا القطاع 42 % وبنسبة إنفاق بلغت 45 % وبقيمة انفاق بلغت 175 ألف دينار، من أصل المبلغ المخصص لهذا القطاع البالغ 425 ألف دينار، حيث أكد المومني أن من أبرز المشاريع التي تعثرت في قطاع الشباب كان مشروع مدرجات المجمع الرياضي بسبب عدم جاهزية الدراسات من قبل الجمعية العلمية الملكية، إضافة إلى تعثر إنشاء بعض الملاعب الرياضية الخماسية للعديد من الأسباب.
وقال رئيس المجلس عمر المومني إن نسب الإنجاز في مشاريع مجلس محافظة عجلون تعتبر جيدة مقارنة بمجالس المحافظات الأخرى، عازيا ذلك إلى العمل الجاد لرئيس وأعضاء مجلس المحافظة وتعاون كثير من مديري الدوائر الرسمية والمحافظ، داعيا في الوقت نفسه الى أن يكون التنسيق والتعاون في العام القادم أكبر من ذلك أيضاً لتنفيذ أكبر عدد من مشاريع مجلس المحافظة.
وأكد المومني أن التحدي الأكبر لمجلس المحافظة في العام القادم هو طريق عجلون وادي الطواحين كفرنجة، مؤكدا أنه تم تخصيص مبلغ 550 ألف دينار لتحسين جزء من هذا الطريق، متمنيا في الوقت نفسه أن يتم التغلب على كافة العقبات لتنفيذ هذا المشروع المهم والبدء فيه عمليا على أرض الواقع مع بداية العام القادم. وبين المومني أن موازنة المجلس للعام القادم 2024 بلغت 9 ملايين و 749 ألف دينار لتنفيذ 106 مشاريع في كافة القطاعات.

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