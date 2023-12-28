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من هو المثقف اليوم؟

12/28/2023 2:15:04 PM
(MENAFN- Al Watan) يقترب عصرنا الرقمي الحديث من إضفاء شروط جديدة على دور "لمثقف" اليوم ، تتمحور حول سعة الخيال ، والقدرة على توليد الأفكار الجديدة ، وإنتاجها في ميادين الكلمة ، الريشة ، الصورة ، وكافة النواحي الإجتماعية ، سواء الاقتصادية أو التنموية ، إلى جانب مهارة استخدام التقنيةوتطبيقاتها.
ومنذ أكثر من ثلاثة عقود انفتحت شهية العلماء والمهندسين والمصممين في المصانع ومراكز الأبحاث والشركات العالمية الكبرى على بنوك أفكار المبدعين من الأدباء ،و الفنانين التشكيليين ، والكتّاب والمفكرين ،المليئة
بأرصدة الخيال العلمي والأفكار الملهمة التي دونوها في قصصهم ورواياتهم ومقالاتهم ، وصولا إلى اللوحات والأفلام التي عَبَرت خارج الزمان بنظريات وفرضيات اكتشافات علمية مُثيرة وملهمة.
وجرى في المعامل إعادة دراستها وتقييمها وترجمتها وتحويلها من الخيال والأحلام إلى واقع ملموس ، يرفد الحياة بمخترعات وأجهزة ومعدات اختصرت الجهد والوقت، ومنحت العالم أساليب حضارية جديدة.
وللمعاجم العربية منذ مئات السنين قصب السبق في الإشارة لنقطة مهمة حول التعريف بالمثقف حين اشترطت الذكاء وسعة الإطلاع ، وجاء في لسان العرب"ثقف الرجل ثقافة أي صار حاذقاً وفطنا" بمعنى النباهة والفهم وهما عنصران مرتبطان بالخيال.
ويرى إنيشتاين صاحب نظرية النسبية أن الخيال أهم من المعرفة بمراحل.
وإذا كان تعريف الثقافة في زمن مضى المعارف المكتسبة فإن توليدالأفكار الجديدة وانتاجها أصبحت علامة مميزة للمثقف الحقيقي اليوم ، ممن منحه الله الخيال الخصب وصفاء الفكر ، والإطلاع الواسع ونضج التجارب، وهي خصائص تشبه تفاعل ومعاناة الشاعر والأديب للخروج بصياغة فنية مطعمة بنفيس الكلمات عن تجربة إنسانية مر بها، أو طيف خيال عابر .
يقول ابن جني أحد أبرز علماء اللغة"يولد المعنى في الذهن عارياً ونُلبسه نحن حُلة الكلمات" ، وهي أمور خيالية !!
ومن الطبيعي أن الفكرة تسبق القول ثم تأتي الكلمات في تثبيت المعاني ، نحن في مرحلة تحتم على كل مواطن ومو اطنة المشاركة بالأفكار الجديدة النافعة ،وبلادنا الحبيبة تسابق الزمن وتحلق في سماء المجد برؤية طموحة.
ليس مفهوم الثقافة الثرثرة وسلق الكلمات، واجترار أحداث أو قصائد موضوعاتها مكررة ، ومقالات ممجوجة فاقدة الصلاحية، ولا مشاهير فلس
أو ألقابا أطلقها البعض على أنفسهم دون حياء مابين إعلامي ، محلل اقتصادي ، ناشط اجتماعي ، محلل سياسي ، مستشار، صانع محتوى وهم بعيدون عنها بُعد السماء عن الارض.
هؤلاء عليهم أن يفهموا جيداً متطلبات عصر يمنح بطاقة الدخول لمن يقدم الأفكار والمبادرات الرائدة ، ويوصد أبوابه في وجه كل متطفل مغرم بالأضواء ، لم تنهره سنواته العجاف من الركض دون لياقة على شواطئ المجهول، وهذا مايجعله هدفاً سهلاً لأمواج السخرية الهادرة !!

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