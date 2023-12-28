Thursday, 28 December 2023 11:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ضبط عمالة مخالفة تمارس الغش في المعسل بالمجمعة

12/28/2023 2:15:04 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة عمالة مخالفة تمارس الغش في المعسل بشقة سكنية في محافظة المجمعة، وذلك بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والدخل، وبلدية المحافظة، والجهات الأمنية.
وقامت الفرق بالوقوف على معمل مخالف داخل الشقة يستخدم لعملية الغش التجاري في المعسل، بإضافة نكهات مختلفة لمنتجات مجهولة المصدر قبل تعبئتها، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، وإغلاق الموقع المخالف، بالإضافة إلى منشأتين مُسجل عليهما العمالة المخالفة لوجود شبهة تستر تجاري.
واستدعت الوزارة مالك المنشأتين لاستكمال الإجراءات، وإحالة العمالة المخالفة إلى الجهات المختصة لإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.

MENAFN28122023000089011017ID1107666190

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث