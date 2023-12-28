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الأمير فيصل بن سلمان يزور مكتبة الملك عبدالعزيز العامة

12/28/2023 2:15:03 PM
(MENAFN- Al Watan) قام المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، *رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية* الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز بزيارة إلى مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في العاصمة الرياض، وكان في استقباله نائب رئيس مجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز والمشرف العام على المكتبة معالي الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمَّر.
ونوّه الأمير فيصل بن سلمان، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، بدور مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بوصفها شريكاً معرفياً ومنارة للثقافة الوطنية، مؤكداً أهمية استمرار الجهود التي تعزز القيمة الحضارية والثقافية والمعرفية على مستوى المملكة.
وفي مستهل الزيارة، اطّلع الأمير فيصل بن سلمان، على تجربة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ومسيرتها منذ انطلاقتها في العام 1985م، بالإضافة استعراض أبرز المشروعات ومنظومة الخدمات التي تقدمها المكتبة للمستفيدين والزوار، بالإضافة إلى معرض الشعر العربي الذي نُظّم ضمن الاحتفاء بعام الشعر العربي 2023م،
واستمع الأمير فيصل بن سلمان، إلى شرحٍ موجز عن المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب، وموسوعة المملكة العربية السعودية وجائزة الملك عبد الله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة، وجائزة الأمير محمد بن سلمان للتواصل الثقافي مع جمهورية الصين الشعبية، والعديد من المشروعات العلمية والثقافية التي تدعم حركة البحث والتأليف والترجمة والنشر.
كما جرى خلال الزيارة، بحث سُبل التعاون بين دارة الملك عبدالعزيز ومكتبة الملك فهد الوطنية مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في المجالات المعرفية والثقافية والبحثية المشتركة.

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