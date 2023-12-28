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محافظ بارق يدشن مهرجان الدخن في بارق

12/28/2023 2:15:03 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي، مهرجان وفعاليات ملتقى الدخن الأول بمنتزة خبت آل حجري والذي نظمته جمعية الخدمات الزراعية بالنماص وبرعاية كريمة من أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها تركي بن طلال، وذلك ضمن احتفالات السنة الدولية للدخن 2023م .
ويهدف المهرجان الذي تستمر فعالياته لمدة 9 أيام، بمشاركة عدة جهات حكومية، إلى تعظيم الاستفادة من نبات الدخن والصناعات التحويلية القائمة عليه؛ لإبراز قيمته الغذائية والاقتصادية.
وبدأ المحافظ بزيارة الأركان الرئيسية في المهرجان بداية من حاضنات الأسر المنتجة ومروراً بالمشغولات اليدوية وانتهاء بالزوايا المخصصة للعسل البلدي وبعض منتوجات مزارع الأهالي .
بعد ذلك شهد محافظ بارق فقرات الحفل المتنوعة والتي شملت مشاركات الجالية السودانية ومشهد حواري وأوبريت غنائي من الموروث الشعبي قدمه الشاعر زارع البارقي .
وكان مهرجان الدخن الأول بمحافظة بارق قد شهد إقامة ورش عمل في المجال الزراعي بمشاركة الخبراء والمتخصصين على مسرح جامعة الملك خالد بتهامة في الفترة الصباحية .
وكان من أبرز توصيات الملتقى العلمي المصاحب لمهرجان الدخن الذي احتضنه مسرح جامعة الملك خالد بتهامة .
1) إيجاد كلية للزراعة بجامعة الملك خالد فرع تهامة لتعزيز التنمية الزراعية على أسس علمية وتأهيل الكوادر لمواصلة المسيرة الزراعيه وتطويرها كماً وكيفاً.
2) استمرار الجهود لايجاد معملاً للدخن وما يسمى في المنهجية الحالية ( مدينة الدخن ببارق) كنموذج إقتصادي وطني قياساً على مدينة الموز في جازان ومدينة البن في الباحة وغيرها.
3) أن يقام مهرجان الدخن سنوياً بمحافظة بارق وفقاً لميزتها النسبية ولتصبح مركزاً لانتاج محصول الدخن ومنتجاته التحويلية الى مناطق المملكة الاخرى ودول الخليج والعالم .
4) التعاون من أجل إيجاد المتطلبات الأساسية لزراعة الدخن ومنها مشاريع حصاد المياه وإيقاف هدر المياه المتجهه الى البحر عبر الأودية،
ودعم المزارعين بالعمالة الموسمية، ووسائل الحماية اللازمة من المواشي والطيور والاستفادة من التقنيات الحديثة.
5) إدراج الدخن ضمن المحاصيل المدعومة واعتباره مبادرة زراعية ريفية وطنية مثل مبادرة السمسم والقمح وغيرها.
6) تكوين شراكات لإنشاء ودعم المزارع التجريبية التطبيقية للتدريب العملي للطلاب والطالبات بين الجامعة والجمعية وشركة ربوع الياسمين الزراعية والجهات الحاضنة والداعمة.

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