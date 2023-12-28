كأس العُلا للصقور يفتح أبوابه لزوار العلا اليوم

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا عن إطلاق فعاليات كأس العُلا للصقور اليوم بالتعاون مع نادي الصقور السعودي، في حدث يجمع نخبة من الصقّارين المحليين والعالميين في قرية مغيراء للرياضات الأصيلة. ويستمر الحدث حتى 5 يناير 2024، وهو الأكبر في تاريخ مسابقات الصقور، حيث تبلغ قيمة الجوائز المالية 60 مليون ريال سعودي.
ويحتفي كأس العُلا للصقور بالأهمية الثقافية لمفهوم الصقارة في العُلا، إذ يسلط الضوء على تراثها العريق وتاريخها الأصيل. وتتضمن البطولة فعاليات متنوعة تشمل مسابقتي الملواح والمزاين، مع مشاركة أكثر من ألفي صقار.
ويمكن حجز تذاكر الدخول العام مجاناً لجميع الزوار وذلك لحضور سباق الصقور في جميع أيام السباق، التي تنفسم بين سباق سرعة طيران الصقور من تاريخ 28 ديسمبر 2023 إلى 5 يناير 2024 من الساعة 8 صباحاً إلى 5 عصراً، وسباق مزاين الصقور من تاريخ 2 إلى 4 يناير 2024 من الساعة 8 مساءً إلى 10 مساءً. كما توجد تذاكر دخول الدرجة المميزة والتي تشمل ضيافة عربية تقليدية مع المشروبات والمأكولات الخفيفة. لحجز أوشراء التذاكر والحصول على المزيد من المعلومات عبر زيارة الرابط.
كما تندرج البطولة ضمن تقويم فعاليات لحظات العلا الذي يمتد على مدار العام، ويشمل عدة فعاليات ثقافية وتراثية وفنية ورياضية. ومن أبرز الفعاليات الرياضية بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل وسباق درب العلا وكأس العلا للهجن وبطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء وطواف العلا.
MENAFN28122023000089011017ID1107666186
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.