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كأس العُلا للصقور يفتح أبوابه لزوار العلا اليوم

12/28/2023 2:15:03 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا عن إطلاق فعاليات كأس العُلا للصقور اليوم بالتعاون مع نادي الصقور السعودي، في حدث يجمع نخبة من الصقّارين المحليين والعالميين في قرية مغيراء للرياضات الأصيلة. ويستمر الحدث حتى 5 يناير 2024، وهو الأكبر في تاريخ مسابقات الصقور، حيث تبلغ قيمة الجوائز المالية 60 مليون ريال سعودي.
ويحتفي كأس العُلا للصقور بالأهمية الثقافية لمفهوم الصقارة في العُلا، إذ يسلط الضوء على تراثها العريق وتاريخها الأصيل. وتتضمن البطولة فعاليات متنوعة تشمل مسابقتي الملواح والمزاين، مع مشاركة أكثر من ألفي صقار.
ويمكن حجز تذاكر الدخول العام مجاناً لجميع الزوار وذلك لحضور سباق الصقور في جميع أيام السباق، التي تنفسم بين سباق سرعة طيران الصقور من تاريخ 28 ديسمبر 2023 إلى 5 يناير 2024 من الساعة 8 صباحاً إلى 5 عصراً، وسباق مزاين الصقور من تاريخ 2 إلى 4 يناير 2024 من الساعة 8 مساءً إلى 10 مساءً. كما توجد تذاكر دخول الدرجة المميزة والتي تشمل ضيافة عربية تقليدية مع المشروبات والمأكولات الخفيفة. لحجز أوشراء التذاكر والحصول على المزيد من المعلومات عبر زيارة الرابط.
كما تندرج البطولة ضمن تقويم فعاليات لحظات العلا الذي يمتد على مدار العام، ويشمل عدة فعاليات ثقافية وتراثية وفنية ورياضية. ومن أبرز الفعاليات الرياضية بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل وسباق درب العلا وكأس العلا للهجن وبطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء وطواف العلا.

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