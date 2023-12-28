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استقرار مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار خلافًا للتوقعات

12/28/2023 2:14:53 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقرت مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر مقارنة بالشهر السابق له، على الرغم من تراجع معدلات الرهن العقاري.

ووفقًا للجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين، سجل مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار 71.6 نقطة في نوفمبر، دون تغيير تقريبًا عن شهر أكتوبر، وخلافًا للتوقعات بارتفاع 1%.

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وعلى أساس سنوي، انخفضت مبيعات المنازل قيد الانتظار في جميع مناطق الولايات المتحدة – وهو مؤشر مستقبلي لمبيعات المنازل حيث يتم إتمام البيع خلال شهر أو شهرين من توقيع العقد- بنسبة 5.2%.

وقال“لورانس يون” كبير الاقتصاديين لدى الجمعية:” على الرغم من أن انخفاض معدلات الرهن العقاري، إلا أن ذلك لم يحفز المزيد من مشتري المنازل في نوفمبر”.

واختتم“يون”:” مع انخفاض معدلات الرهن العقاري بشكل أكبر في ديسمبر – مما يؤدي إلى توفير حوالي 300 دولار شهريًا من الذروة الدورية الأخيرة – ستتحسن مبيعات المنازل في عام 2024′′.

المصدر:

MENAFN28122023000202011048ID1107666185

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