استقرار مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار خلافًا للتوقعات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقرت مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر مقارنة بالشهر السابق له، على الرغم من تراجع معدلات الرهن العقاري.
ووفقًا للجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين، سجل مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار 71.6 نقطة في نوفمبر، دون تغيير تقريبًا عن شهر أكتوبر، وخلافًا للتوقعات بارتفاع 1%.
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وعلى أساس سنوي، انخفضت مبيعات المنازل قيد الانتظار في جميع مناطق الولايات المتحدة – وهو مؤشر مستقبلي لمبيعات المنازل حيث يتم إتمام البيع خلال شهر أو شهرين من توقيع العقد- بنسبة 5.2%.
وقال“لورانس يون” كبير الاقتصاديين لدى الجمعية:” على الرغم من أن انخفاض معدلات الرهن العقاري، إلا أن ذلك لم يحفز المزيد من مشتري المنازل في نوفمبر”.
واختتم“يون”:” مع انخفاض معدلات الرهن العقاري بشكل أكبر في ديسمبر – مما يؤدي إلى توفير حوالي 300 دولار شهريًا من الذروة الدورية الأخيرة – ستتحسن مبيعات المنازل في عام 2024′′.
المصدر:
MENAFN28122023000202011048ID1107666185
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