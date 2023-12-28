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انخفاض جماعي لأسهم شركات النفط الأمريكية مع تراجع أسعار الخام

12/28/2023 2:14:53 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفضت أسهم شركات النفط والغاز الأمريكية على نطاق واسع، ولكن بشكل طفيف، خلال تعاملات الخميس، مع تراجع أسعار النفط الخام وسط انحسار التوترات في البحر الأحمر.

وتراجع سعر الصندوق المتداول لأسهم شركات الطاقة“Energy Select Sector SPDR” بنسبة 0.35% إلى 85.04 دولار.

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ومن بين المكونات الأكثر نشاطًا في الصندوق، تراجع سهم“إكسون موبيل” بنسبة 0.30% إلى 101.34 دولار، فيما انخفض سهم“شيفرون” بنسبة 0.40% إلى 151.31 دولار.

وهبط سهم“أوكسيدنتال بتروليوم- Occidental Petroleum” (OXY) بنسبة 0.45% إلى 60.79 دولار، وانخفض سهم“ماراثون أويل- Marathon Oil” (MRO) بنسبة 0.70% إلى 24.68 دولار.

وانخفضت قيمة الصندوق المتداول لأسهم الطاقة بنسبة 2.5% منذ بداية العام وحتى إغلاق يوم الأربعاء، وفي الوقت نفسه، تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 9% هذا العام، وارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 24.5%.

المصدر:

MENAFN28122023000202011048ID1107666184

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