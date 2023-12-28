انخفاض جماعي لأسهم شركات النفط الأمريكية مع تراجع أسعار الخام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفضت أسهم شركات النفط والغاز الأمريكية على نطاق واسع، ولكن بشكل طفيف، خلال تعاملات الخميس، مع تراجع أسعار النفط الخام وسط انحسار التوترات في البحر الأحمر.
وتراجع سعر الصندوق المتداول لأسهم شركات الطاقة“Energy Select Sector SPDR” بنسبة 0.35% إلى 85.04 دولار.
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ومن بين المكونات الأكثر نشاطًا في الصندوق، تراجع سهم“إكسون موبيل” بنسبة 0.30% إلى 101.34 دولار، فيما انخفض سهم“شيفرون” بنسبة 0.40% إلى 151.31 دولار.
وهبط سهم“أوكسيدنتال بتروليوم- Occidental Petroleum” (OXY) بنسبة 0.45% إلى 60.79 دولار، وانخفض سهم“ماراثون أويل- Marathon Oil” (MRO) بنسبة 0.70% إلى 24.68 دولار.
وانخفضت قيمة الصندوق المتداول لأسهم الطاقة بنسبة 2.5% منذ بداية العام وحتى إغلاق يوم الأربعاء، وفي الوقت نفسه، تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 9% هذا العام، وارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 24.5%.
المصدر:
MENAFN28122023000202011048ID1107666184
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