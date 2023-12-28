مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية تتراجع بأكثر من التوقعات

MENAFN - Al-Borsa News) هبطت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 87 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من ديسمبر، وهو أكثر من التوقعات بانخفاضها 80 مليار قدم مكعبة.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 3.490 تريليون قدم مكعبة، ما يزيد بنسبة 11.1% أو نحو 348 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.

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كما تعتبر المخزونات الحالية أعلى بنسبة 10% أو نحو 316 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات (2018-2022)، والبالغ 3.174 تريليون قدم مكعبة.

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