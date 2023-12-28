مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية تتراجع بأكثر من التوقعات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
هبطت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 87 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من ديسمبر، وهو أكثر من التوقعات بانخفاضها 80 مليار قدم مكعبة.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 3.490 تريليون قدم مكعبة، ما يزيد بنسبة 11.1% أو نحو 348 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.
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كما تعتبر المخزونات الحالية أعلى بنسبة 10% أو نحو 316 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات (2018-2022)، والبالغ 3.174 تريليون قدم مكعبة.
المصدر:
MENAFN28122023000202011048ID1107666183
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