الأسهم المحلية الإماراتية تربح 14.3 مليار درهم في ختام التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) عززت أسواق الأسهم المحلية الإماراتية مكاسبها وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 14.3 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة – حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية – من 3.612 تريليون درهم في جلسة أمس إلى 3.627 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.945 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و681.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

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وتوزعت المكاسب السوقية المحققة اليوم بواقع 13.7 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي، و539.6 مليون درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.56 مليار درهم موزعة بواقع 1.289 مليار درهم في سوق أبوظبي و275.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 438.7 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 20.5 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام“فادجي” مرتفعاً بنسبة 0.4% بمكاسب 37.8 نقطة عند 9563.96 نقطة، وصعد مؤشر“فادكس 15” بنحو 0.31% رابحاً نحو 28.99 نقطة ليقفل عند 9330.93 نقطة، فيما نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.28% أو ما يعادل 11.2 نقطة ليغلق عند 4049.53 نقطة.

وتصدر سهم“دبي الإسلامي” الأسهم الأكثر نشاطاً في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 79.1 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.53% عند 5.72 درهم، تلاه“الخليج للملاحة” بسيولة 36.05 مليون درهم وأقفل عند 7.34 درهم بمكاسب 1.24%، ثم“إعمار العقارية” بسيولة 34.1 مليون درهم ووصل إلى مستوي 7.96 درهم صاعداً بنحو 0.89%.

واستحوذ“العالمية القابضة” على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي بسيولة 178.8 مليون درهم، وأغلق مستقراً دون تغير عند 399.5 درهم، تلاه“فينكس” جاذباً نحو 150.7 مليون درهم وأقفل عند 2.3 درهم بارتفاع 5.02%، ثم“الفا ظبي” مستقطباً 88.6 مليون درهم ليغلق عند 19 درهم بمكاسب 1.82%.