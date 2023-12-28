الأسهم المحلية الإماراتية تربح 14.3 مليار درهم في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عززت أسواق الأسهم المحلية الإماراتية مكاسبها وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 14.3 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة – حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية – من 3.612 تريليون درهم في جلسة أمس إلى 3.627 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.945 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و681.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
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وتوزعت المكاسب السوقية المحققة اليوم بواقع 13.7 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي، و539.6 مليون درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية.
واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.56 مليار درهم موزعة بواقع 1.289 مليار درهم في سوق أبوظبي و275.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 438.7 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 20.5 ألف صفقة.
وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام“فادجي” مرتفعاً بنسبة 0.4% بمكاسب 37.8 نقطة عند 9563.96 نقطة، وصعد مؤشر“فادكس 15” بنحو 0.31% رابحاً نحو 28.99 نقطة ليقفل عند 9330.93 نقطة، فيما نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.28% أو ما يعادل 11.2 نقطة ليغلق عند 4049.53 نقطة.
وتصدر سهم“دبي الإسلامي” الأسهم الأكثر نشاطاً في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 79.1 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.53% عند 5.72 درهم، تلاه“الخليج للملاحة” بسيولة 36.05 مليون درهم وأقفل عند 7.34 درهم بمكاسب 1.24%، ثم“إعمار العقارية” بسيولة 34.1 مليون درهم ووصل إلى مستوي 7.96 درهم صاعداً بنحو 0.89%.
واستحوذ“العالمية القابضة” على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي بسيولة 178.8 مليون درهم، وأغلق مستقراً دون تغير عند 399.5 درهم، تلاه“فينكس” جاذباً نحو 150.7 مليون درهم وأقفل عند 2.3 درهم بارتفاع 5.02%، ثم“الفا ظبي” مستقطباً 88.6 مليون درهم ليغلق عند 19 درهم بمكاسب 1.82%.
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