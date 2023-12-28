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تداول 37 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

12/28/2023 2:14:52 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط ، 15 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما غادرته 15 سفينة، بينما تم تداول 37 سفينة للحاويات والبضائع العامة.

وذكرت هيئة الميناء – فى بيان اليوم الخميس – أن الميناء استقبل أيضا السفينة (EDFU) والتي ترفع علم مصر وقادمة من بلغاريا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 52500 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

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وأشارت إلى مغادرة 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3930 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4994 شاحنة.

وأوضحت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 129 ألفا و127 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 281 ألفا و213 طنًا، مشيرة إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 39 ألفا و864 طنا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31 ألفا و563 طنا.

المصدر:

MENAFN28122023000202011048ID1107666181

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