تداول 37 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقبل ميناء دمياط ، 15 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما غادرته 15 سفينة، بينما تم تداول 37 سفينة للحاويات والبضائع العامة.
وذكرت هيئة الميناء – فى بيان اليوم الخميس – أن الميناء استقبل أيضا السفينة (EDFU) والتي ترفع علم مصر وقادمة من بلغاريا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 52500 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.
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وأشارت إلى مغادرة 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3930 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4994 شاحنة.
وأوضحت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 129 ألفا و127 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 281 ألفا و213 طنًا، مشيرة إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 39 ألفا و864 طنا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31 ألفا و563 طنا.
المصدر:
MENAFN28122023000202011048ID1107666181
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