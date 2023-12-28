اليونان تجري مفاوضات مع بروكسل بشأن الشحن الأخضر

MENAFN - Al-Borsa News) أفاد وزير الشحن اليوناني كريستوس ستيليانيدس، اليوم الخميس، بأن بلاده تجري بالفعل مداولات مع المفوضية الأوروبية بشأن مسألة التحول الأخضر في قطاع الشحن، مع التركيز على كيفية بناء الصناعة للسفن الخضراء.

ونقلت صحيفة كاثميريني اليونانية عن الوزير قوله:“لقد أجرينا مثل هذه المناقشة مع المفوضية الأوروبية، وهي مفاوضات صعبة لأن بعض المتطلبات قد لا تتوافق مع ثقافة الشحن اليونانية”، مضيفًا أن“المداولات جارية ولا نريد أن ندع هذه الفرصة أن تضيع.”

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