اليونان تجري مفاوضات مع بروكسل بشأن الشحن الأخضر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أفاد وزير الشحن اليوناني كريستوس ستيليانيدس، اليوم الخميس، بأن بلاده تجري بالفعل مداولات مع المفوضية الأوروبية بشأن مسألة التحول الأخضر في قطاع الشحن، مع التركيز على كيفية بناء الصناعة للسفن الخضراء.
ونقلت صحيفة كاثميريني اليونانية عن الوزير قوله:“لقد أجرينا مثل هذه المناقشة مع المفوضية الأوروبية، وهي مفاوضات صعبة لأن بعض المتطلبات قد لا تتوافق مع ثقافة الشحن اليونانية”، مضيفًا أن“المداولات جارية ولا نريد أن ندع هذه الفرصة أن تضيع.”
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