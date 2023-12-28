Thursday, 28 December 2023 11:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شركة تجارة النفط البريطانية ماندارا كابيتال تغلق عملياتها

12/28/2023 2:14:52 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة انخفاض أسعار خام الحديد من أعلى مستوى في عام ونصف الأسهم الأوروبية تمحو مكاسب الجلسة عند الإغلاق مع ارتفاع عوائد السندات مسئول أوكراني: 37 شركة أجنبية مستعدة لإزالة الألغام في أوكرانيا

بدأت شركة“ماندارا كابيتال- Mandara Capital” البريطانية لتجارة السلع، والتي كانت ذات يوم واحدة من أكبر صناع سوق النفط الخام والوقود، إغلاق عملياتها.

ونقلت وكالة“بلومبرج” عن مؤسس الشركة“موفق السلطي” الخميس، قوله إن عملية الإغلاق جارية، لكنه رفض الخوض في التفاصيل، فيما أظهر الموقع الإلكتروني للشركة شغور ثلاث وظائف، بما في ذلك منصب مدير العمليات.

وركزت الشركة في السابق على تداول عقود المشتقات المالية للنفط الخام والمنتجات المكررة مثل البنزين وزيت الوقود، وتأسست عام 2010 من قبل بنك“جيه بي مورجان” الذي كان يشغل“السلطي” فيه منصب المدير العالمي لتجارة زيت الوقود.

وأدى النجاح السريع الذي حققته“ماندارا” إلى ظهور أعمال تجارية مماثلة، حيث غادر عدد من المتداولين الشركة بعد سنوات قليلة من تدشينها لبدء كيانات خاصة بهم في مجال صناعة السوق.

وتشمل هذه الشركات الآن كبار متداولي المشتقات المالية من حيث الحجم، مثل“أونيكس كوموديتيز- Onyx Commodities” و”دير إنترناشونال- Dare International” اللتين توسعتا في السنوات الأخيرة لتداول المزيد من السلع.

MENAFN28122023000202011048ID1107666179

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث