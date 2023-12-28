شركة تجارة النفط البريطانية ماندارا كابيتال تغلق عملياتها

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتانخفاض أسعار خام الحديد من أعلى مستوى في عام ونصف الأسهم الأوروبية تمحو مكاسب الجلسة عند الإغلاق مع ارتفاع عوائد السندات مسئول أوكراني: 37 شركة أجنبية مستعدة لإزالة الألغام في أوكرانيا

بدأت شركة“ماندارا كابيتال- Mandara Capital” البريطانية لتجارة السلع، والتي كانت ذات يوم واحدة من أكبر صناع سوق النفط الخام والوقود، إغلاق عملياتها.

ونقلت وكالة“بلومبرج” عن مؤسس الشركة“موفق السلطي” الخميس، قوله إن عملية الإغلاق جارية، لكنه رفض الخوض في التفاصيل، فيما أظهر الموقع الإلكتروني للشركة شغور ثلاث وظائف، بما في ذلك منصب مدير العمليات.

وركزت الشركة في السابق على تداول عقود المشتقات المالية للنفط الخام والمنتجات المكررة مثل البنزين وزيت الوقود، وتأسست عام 2010 من قبل بنك“جيه بي مورجان” الذي كان يشغل“السلطي” فيه منصب المدير العالمي لتجارة زيت الوقود.

وأدى النجاح السريع الذي حققته“ماندارا” إلى ظهور أعمال تجارية مماثلة، حيث غادر عدد من المتداولين الشركة بعد سنوات قليلة من تدشينها لبدء كيانات خاصة بهم في مجال صناعة السوق.

وتشمل هذه الشركات الآن كبار متداولي المشتقات المالية من حيث الحجم، مثل“أونيكس كوموديتيز- Onyx Commodities” و”دير إنترناشونال- Dare International” اللتين توسعتا في السنوات الأخيرة لتداول المزيد من السلع.