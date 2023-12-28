شركة تجارة النفط البريطانية ماندارا كابيتال تغلق عملياتها

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بدأت شركة“ماندارا كابيتال- Mandara Capital” البريطانية لتجارة السلع، والتي كانت ذات يوم واحدة من أكبر صناع سوق النفط الخام والوقود، إغلاق عملياتها.
ونقلت وكالة“بلومبرج” عن مؤسس الشركة“موفق السلطي” الخميس، قوله إن عملية الإغلاق جارية، لكنه رفض الخوض في التفاصيل، فيما أظهر الموقع الإلكتروني للشركة شغور ثلاث وظائف، بما في ذلك منصب مدير العمليات.
وركزت الشركة في السابق على تداول عقود المشتقات المالية للنفط الخام والمنتجات المكررة مثل البنزين وزيت الوقود، وتأسست عام 2010 من قبل بنك“جيه بي مورجان” الذي كان يشغل“السلطي” فيه منصب المدير العالمي لتجارة زيت الوقود.
وأدى النجاح السريع الذي حققته“ماندارا” إلى ظهور أعمال تجارية مماثلة، حيث غادر عدد من المتداولين الشركة بعد سنوات قليلة من تدشينها لبدء كيانات خاصة بهم في مجال صناعة السوق.
وتشمل هذه الشركات الآن كبار متداولي المشتقات المالية من حيث الحجم، مثل“أونيكس كوموديتيز- Onyx Commodities” و”دير إنترناشونال- Dare International” اللتين توسعتا في السنوات الأخيرة لتداول المزيد من السلع.
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