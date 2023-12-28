مسئول أوكراني: 37 شركة أجنبية مستعدة لإزالة الألغام في أوكرانيا

MENAFN - Al-Borsa News) قال رئيس منظمة مكافحة إزالة الألغام الأوكرانية، أوليج دينيكا، اليوم الخميس، إن 37 شركة أجنبية أعربت عن استعدادها للمشاركة في جهود إزالة الألغام في جميع أنحاء أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء“يوكرينفورم” الأوكرانية عن دينيكا قوله:“لدينا بالفعل الفرصة للحديث عن إنشاء مركز حكومي متكامل لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، كما يمكننا التحدث عن زيادة عدد العاملين في مجال إزالة الألغام، ولدينا حاليًا 37 شركة سوف تشارك في إزالة الألغام في أوكرانيا”.

موضوعاتانخفاض أسعار خام الحديد من أعلى مستوى في عام ونصف الأسهم الأوروبية تمحو مكاسب الجلسة عند الإغلاق مع ارتفاع عوائد السندات شركة تجارة النفط البريطانية ماندارا كابيتال تغلق عملياتها

ومنذ بداية الغزو الروسي واسع النطاق، قام خبراء المتفجرات من الهيئات الحكومية والمشغلين غير الحكوميين بإزالة الألغام من أكثر من 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية كإجراء ذي أولوية، حيث يمكن الآن للشركات الزراعية استخدام هذه الأراضي بأمان.

المصدر: