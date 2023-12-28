مسئول أوكراني: 37 شركة أجنبية مستعدة لإزالة الألغام في أوكرانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال رئيس منظمة مكافحة إزالة الألغام الأوكرانية، أوليج دينيكا، اليوم الخميس، إن 37 شركة أجنبية أعربت عن استعدادها للمشاركة في جهود إزالة الألغام في جميع أنحاء أوكرانيا.
ونقلت وكالة أنباء“يوكرينفورم” الأوكرانية عن دينيكا قوله:“لدينا بالفعل الفرصة للحديث عن إنشاء مركز حكومي متكامل لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، كما يمكننا التحدث عن زيادة عدد العاملين في مجال إزالة الألغام، ولدينا حاليًا 37 شركة سوف تشارك في إزالة الألغام في أوكرانيا”.
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ومنذ بداية الغزو الروسي واسع النطاق، قام خبراء المتفجرات من الهيئات الحكومية والمشغلين غير الحكوميين بإزالة الألغام من أكثر من 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية كإجراء ذي أولوية، حيث يمكن الآن للشركات الزراعية استخدام هذه الأراضي بأمان.
المصدر:
MENAFN28122023000202011048ID1107666178
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