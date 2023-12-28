إنتاج النفط والغاز في البرازيل يحقق مستوى قياسيًا جديدًا

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أعلنت الوكالة الوطنية للبترول والغاز الطبيعي والوقود الحيوي، تسجيل إنتاج النفط والغاز في البرازيل خلال نوفمبر أعلى مستوى شهري على الإطلاق، متجاوزًا نظيره القياسي السابق المسجل في سبتمبر.

وقالت الهيئة التنظيمية المعروفة باسم“إيه إن بي” في تقرير نشرته الخميس على موقعها الرسمي، إن إنتاج النفط والغاز الطبيعي بلغ 4.698 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميًا خلال شهر نوفمبر، متجاوزًا إنتاج سبتمبر القياسي البالغ 4.666 مليون برميل.

وبلغ إجمالي الإنتاج (نفط + غاز طبيعي) في منطقة ما قبل الملح، 3.585 مليون برميل من النفط المكافئ يوميًا، أي ما يعادل 76.3% من الإنتاج البرازيلي، ويمثل هذا ارتفاعًا بنسبة 4.2% على أساس شهري و20.9% مقارنة بشهر نوفمبر عام 2022.

وأظهر التقرير، ارتفاع إنتاج النفط وحده خلال شهر نوفمبر بنسبة 18.8% على أساس سنوي إلى 3.678 مليون برميل يوميًا، كما زاد إنتاج الغاز الطبيعي 15.5% إلى 162.12 مليون متر مكعب يوميًا (نحو 5.73 مليار قدم مكعبة يوميًا).

وفي نوفمبر، أنتجت الحقول البحرية 97.8% من النفط و85.2% من الغاز الطبيعي، وكانت الحقول التي تديرها“بتروبراس”، بمفردها أو بالاشتراك مع شركات أخرى، مسؤولة عن 88.77% من إجمالي الإنتاج.

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