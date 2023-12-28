إنتاج النفط والغاز في البرازيل يحقق مستوى قياسيًا جديدًا

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أعلنت الوكالة الوطنية للبترول والغاز الطبيعي والوقود الحيوي، تسجيل إنتاج النفط والغاز في البرازيل خلال نوفمبر أعلى مستوى شهري على الإطلاق، متجاوزًا نظيره القياسي السابق المسجل في سبتمبر.
وقالت الهيئة التنظيمية المعروفة باسم“إيه إن بي” في تقرير نشرته الخميس على موقعها الرسمي، إن إنتاج النفط والغاز الطبيعي بلغ 4.698 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميًا خلال شهر نوفمبر، متجاوزًا إنتاج سبتمبر القياسي البالغ 4.666 مليون برميل.
وبلغ إجمالي الإنتاج (نفط + غاز طبيعي) في منطقة ما قبل الملح، 3.585 مليون برميل من النفط المكافئ يوميًا، أي ما يعادل 76.3% من الإنتاج البرازيلي، ويمثل هذا ارتفاعًا بنسبة 4.2% على أساس شهري و20.9% مقارنة بشهر نوفمبر عام 2022.
وأظهر التقرير، ارتفاع إنتاج النفط وحده خلال شهر نوفمبر بنسبة 18.8% على أساس سنوي إلى 3.678 مليون برميل يوميًا، كما زاد إنتاج الغاز الطبيعي 15.5% إلى 162.12 مليون متر مكعب يوميًا (نحو 5.73 مليار قدم مكعبة يوميًا).
وفي نوفمبر، أنتجت الحقول البحرية 97.8% من النفط و85.2% من الغاز الطبيعي، وكانت الحقول التي تديرها“بتروبراس”، بمفردها أو بالاشتراك مع شركات أخرى، مسؤولة عن 88.77% من إجمالي الإنتاج.
المصدر:
MENAFN28122023000202011048ID1107666177
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