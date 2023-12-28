بنك مصر يستهدف إتمام 30 عملية تمويلية كبرى بنحو 99.3 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) يسعى بنك مصر حاليًا لإتمام 30 عملية تمويلية كبرى مستهدفة وتحت الدراسة فى عدة قطاعات مثل الاستثمار العقارى، الطاقة المتجددة، الغزل والنسيج، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأسمدة، التعليم، والسياحة، وتبلغ قيمتها حوالى 99.3 مليار جنيه، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر فى تلك العمليات 19.6 مليار جنيه تقريباً.

بالإضافة إلى التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتى يسعى البنك لإتمامها بعدد 4 عمليات تمويلية كبرى مستهدفة وتحت الدراسة فى عدة قطاعات مثل الاستثمار العقارى الجامعات، والبتروكيماويات، وتبلغ قيمتها 24.2 مليار جنيه، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر فى تلك العمليات 8.16 مليار جنيه تقريبا.

موضوعات“المركزى” يعفى التحويلات البنكية الرقمية للأفراد من العمولات بنك مصر يتيح تحصيل المدفوعات اللحظية بين“فارما أوفرسيز” والصيادلة مصادر مصرفية تؤكد لـ”البورصة” تأجيل عمولة“إنستا باى”

وبلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لدى بنك مصر نحو 53.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية؛ متضمنة محفظة صيرفة إسلامية بنحو 7.3 مليار جنيه.

واشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية فى برنامج“مشروعك” لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وبالنسبة لتمويل الشركات الكبرى، ارتفعت محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة فى سبتمبر الماضى 27.7% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2022.

وارتفع حجم محفظة الصيرفة الإسلامية فى مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة 12.8% سبتمبر الماضى مقارنة بنهاية العام الماضى.

واستطاع بنك مصر خلال العام الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة فى العديد من العمليات التمويلية (نمطى – إسلامى) وذلك فى العديد من القطاعات مثل؛ الاستثمار العقاري، النقل البري، البتروكيماويات، الأسمدة، الموانئ، الغزل والنسيج، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأعلاف، والسياحة.

وانتهج بنك مصر استراتيجية للتحول الرقمى فى القطاع المصرفى فى مصر؛ لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة باستخدام منهجية العمل المرن Agile فى مختلف القطاعات.

وتعتمد تلك الاستراتيجية على استخدام نموذج العمل المرن Agile at scale، وتم تطبيقه على مختلف القطاعات لتقديم خدمة مميزة لعملائه؛ تمكنهم من تحديد المنتجات المناسبة لاحتياجاتهم، وتحقيق قيمة مضافة لهم وميزة تنافسية للمنتجات الرقمية للبنك.

وتعكس تلك الاستراتيجية التزام البنك بمواكبة التطورات التكنولوجية وتوفير أفضل الحلول المصرفية الرقمية للعملاء فى مصر، وتعتبر خطوة هامة نحو تحقيق التحول الرقمى فى القطاع المصرفى وتعزيز التنافسية فى السوق المصرفية.

وتمثلت أهم المنتجات والخدمات الرقمية التى تم اطلاقها فى خدمات؛ الموبايل والإنترنت البنكى للأفراد BM Online، ومنصة الإنترنت البنكى للشركات BM Online Business التى تمّكن الشركات من إجراء مختلف المعاملات البنكية مثل خدمة التحويلات اللحظية (IPN)، خدمة سداد المدفوعات الحكومية، خدمات المدفوعات والتحويلات المجمعة.

بالإضافة للمنتجات الرقمية تحت مظلة اكسبريس لتلبية كل احتياجات أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر أونلاين، وخدمة فتح حسابات اكسبريس أونلاين للشركات.