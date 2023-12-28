بنك مصر يستهدف إتمام 30 عملية تمويلية كبرى بنحو 99.3 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يسعى بنك مصر حاليًا لإتمام 30 عملية تمويلية كبرى مستهدفة وتحت الدراسة فى عدة قطاعات مثل الاستثمار العقارى، الطاقة المتجددة، الغزل والنسيج، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأسمدة، التعليم، والسياحة، وتبلغ قيمتها حوالى 99.3 مليار جنيه، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر فى تلك العمليات 19.6 مليار جنيه تقريباً.
بالإضافة إلى التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتى يسعى البنك لإتمامها بعدد 4 عمليات تمويلية كبرى مستهدفة وتحت الدراسة فى عدة قطاعات مثل الاستثمار العقارى الجامعات، والبتروكيماويات، وتبلغ قيمتها 24.2 مليار جنيه، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر فى تلك العمليات 8.16 مليار جنيه تقريبا.
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وبلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لدى بنك مصر نحو 53.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية؛ متضمنة محفظة صيرفة إسلامية بنحو 7.3 مليار جنيه.
واشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية فى برنامج“مشروعك” لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وبالنسبة لتمويل الشركات الكبرى، ارتفعت محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة فى سبتمبر الماضى 27.7% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2022.
وارتفع حجم محفظة الصيرفة الإسلامية فى مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة 12.8% سبتمبر الماضى مقارنة بنهاية العام الماضى.
واستطاع بنك مصر خلال العام الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة فى العديد من العمليات التمويلية (نمطى – إسلامى) وذلك فى العديد من القطاعات مثل؛ الاستثمار العقاري، النقل البري، البتروكيماويات، الأسمدة، الموانئ، الغزل والنسيج، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأعلاف، والسياحة.
وانتهج بنك مصر استراتيجية للتحول الرقمى فى القطاع المصرفى فى مصر؛ لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة باستخدام منهجية العمل المرن Agile فى مختلف القطاعات.
وتعتمد تلك الاستراتيجية على استخدام نموذج العمل المرن Agile at scale، وتم تطبيقه على مختلف القطاعات لتقديم خدمة مميزة لعملائه؛ تمكنهم من تحديد المنتجات المناسبة لاحتياجاتهم، وتحقيق قيمة مضافة لهم وميزة تنافسية للمنتجات الرقمية للبنك.
وتعكس تلك الاستراتيجية التزام البنك بمواكبة التطورات التكنولوجية وتوفير أفضل الحلول المصرفية الرقمية للعملاء فى مصر، وتعتبر خطوة هامة نحو تحقيق التحول الرقمى فى القطاع المصرفى وتعزيز التنافسية فى السوق المصرفية.
وتمثلت أهم المنتجات والخدمات الرقمية التى تم اطلاقها فى خدمات؛ الموبايل والإنترنت البنكى للأفراد BM Online، ومنصة الإنترنت البنكى للشركات BM Online Business التى تمّكن الشركات من إجراء مختلف المعاملات البنكية مثل خدمة التحويلات اللحظية (IPN)، خدمة سداد المدفوعات الحكومية، خدمات المدفوعات والتحويلات المجمعة.
بالإضافة للمنتجات الرقمية تحت مظلة اكسبريس لتلبية كل احتياجات أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر أونلاين، وخدمة فتح حسابات اكسبريس أونلاين للشركات.
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