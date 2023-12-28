الأسهم الأوروبية تمحو مكاسب الجلسة عند الإغلاق مع ارتفاع عوائد السندات

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محت مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسبها المبكرة في ختام جلسة اليوم الخميس، وسط أحجام تداول ضعيفة خلال اليومين الأخيرين من العام الجاري، وفي ظل ارتفاع عوائد السندات السيادية العشرية في ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.
وفي نهاية التداولات، تراجع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.1% إلى 478 نقطة، مع خسائر قطاعات الطاقة والبنوك والسيارات، بعد أن تجاوز 480 نقطة مقتربًا من الإغلاق القياسي عند 483.4 نقطة والذي سجله منذ عامين.
وفي حين استقر مؤشر“فوتسي 100” البريطاني عند 7722 نقطة، هبطت قيمة مؤشر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.5% إلى 7535 نقطة، وانخفض“داكس” الألماني بنسبة 0.25% عند 16701 نقطة.
وأشار“روبرت هولزمان” عضو مجلس إدارة المركزي الأوروبي، أنه من السابق لأوانه الحديث عن بدء تيسير السياسة النقدية، موضحًا أنه لا يوجد ضمان على قيام البنك بخفض الفائدة في عام 2024، بحسب“بلومبرج”.
المصدر:
MENAFN28122023000202011048ID1107666175
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