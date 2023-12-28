الأسهم الأوروبية تمحو مكاسب الجلسة عند الإغلاق مع ارتفاع عوائد السندات

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتانخفاض أسعار خام الحديد من أعلى مستوى في عام ونصف مسئول أوكراني: 37 شركة أجنبية مستعدة لإزالة الألغام في أوكرانيا شركة تجارة النفط البريطانية ماندارا كابيتال تغلق عملياتها

محت مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسبها المبكرة في ختام جلسة اليوم الخميس، وسط أحجام تداول ضعيفة خلال اليومين الأخيرين من العام الجاري، وفي ظل ارتفاع عوائد السندات السيادية العشرية في ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.

وفي نهاية التداولات، تراجع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.1% إلى 478 نقطة، مع خسائر قطاعات الطاقة والبنوك والسيارات، بعد أن تجاوز 480 نقطة مقتربًا من الإغلاق القياسي عند 483.4 نقطة والذي سجله منذ عامين.

وفي حين استقر مؤشر“فوتسي 100” البريطاني عند 7722 نقطة، هبطت قيمة مؤشر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.5% إلى 7535 نقطة، وانخفض“داكس” الألماني بنسبة 0.25% عند 16701 نقطة.

وأشار“روبرت هولزمان” عضو مجلس إدارة المركزي الأوروبي، أنه من السابق لأوانه الحديث عن بدء تيسير السياسة النقدية، موضحًا أنه لا يوجد ضمان على قيام البنك بخفض الفائدة في عام 2024، بحسب“بلومبرج”.

المصدر: