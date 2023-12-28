بنك مصر يتيح تحصيل المدفوعات اللحظية بين فارما أوفرسيز والصيادلة

MENAFN - Al-Borsa News) وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع شركة فارما أوفرسيز لتجارة وتوزيع الأدوية، لتقديم خدمة تحصيل المدفوعات اللحظية.

ويسمح البروتوكول بقبول التحويلات اللحظية من الصيادلة المتعاملين طوال أيام الأسبوع وفى أى توقيت، إذ أن التحويلات اللحظية أداة فعالة لتوفير الوقت والجهد للصيادلة، كما أن القنوات الإلكترونية تقلل المخاطر المتعلقة بالسيولة النقدية.

موضوعاتبنك مصر يتوسع إفريقياً ويبدأ تأسيس بنك تابع في جيبوتي وفرع بالصومال “المركزى” يعفى التحويلات البنكية الرقمية للأفراد من العمولات بنك مصر يستهدف إتمام 30 عملية تمويلية كبرى بنحو 99.3 مليار جنيه

ويوفر البروتوكول عدة خدمات منها؛ عمليات الإيداع والتحويل بالإضافة إلى تيسير عملية التقديم على فتح الحساب أونلاين، ويأتى ذلك فى إطار استراتيجية بنك مصر للتوسع فى مجال المدفوعات الرقمية ودعم التكنولوجيا المالية وتعزيز جهود الشمول المالى والتحول نحو المجتمع اللانقدى.

وتستهدف سياسات المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى وتحفيز استخدام القنوات الإلكترونية فى الدفع.

ويسعى بنك مصر لتوطين الخدمات التكنولوجية فى مختلف تعاملاته لمواكبة التطور العالمى، كما أن الاعتماد على العناصر الرقمية فى منظومة العمل المصرفى يحسن جودة الخدمات المصرفية والمالية، ويدعم تمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها.