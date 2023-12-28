بنك مصر يتيح تحصيل المدفوعات اللحظية بين فارما أوفرسيز والصيادلة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع شركة فارما أوفرسيز لتجارة وتوزيع الأدوية، لتقديم خدمة تحصيل المدفوعات اللحظية.
ويسمح البروتوكول بقبول التحويلات اللحظية من الصيادلة المتعاملين طوال أيام الأسبوع وفى أى توقيت، إذ أن التحويلات اللحظية أداة فعالة لتوفير الوقت والجهد للصيادلة، كما أن القنوات الإلكترونية تقلل المخاطر المتعلقة بالسيولة النقدية.
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ويوفر البروتوكول عدة خدمات منها؛ عمليات الإيداع والتحويل بالإضافة إلى تيسير عملية التقديم على فتح الحساب أونلاين، ويأتى ذلك فى إطار استراتيجية بنك مصر للتوسع فى مجال المدفوعات الرقمية ودعم التكنولوجيا المالية وتعزيز جهود الشمول المالى والتحول نحو المجتمع اللانقدى.
وتستهدف سياسات المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى وتحفيز استخدام القنوات الإلكترونية فى الدفع.
ويسعى بنك مصر لتوطين الخدمات التكنولوجية فى مختلف تعاملاته لمواكبة التطور العالمى، كما أن الاعتماد على العناصر الرقمية فى منظومة العمل المصرفى يحسن جودة الخدمات المصرفية والمالية، ويدعم تمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها.
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