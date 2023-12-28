المركزى يعفى التحويلات البنكية الرقمية للأفراد من العمولات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعفى البنك المركزى المصرى، العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التى تتم من خلال القنوات الإلكترونية، تحديداً الإنترنت والموبيل البنكى بالعملة المحلية، وكذلك من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.
وقال البنك المركزى ، إن القرار يطبق بداية من 1 يناير 2024، ويأتى استمرارًا لجهوده فى تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أى مكان وفى أى وقت، بما يساهم فى التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالى.
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