المركزى يعفى التحويلات البنكية الرقمية للأفراد من العمولات

MENAFN - Al-Borsa News) أعفى البنك المركزى المصرى، العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التى تتم من خلال القنوات الإلكترونية، تحديداً الإنترنت والموبيل البنكى بالعملة المحلية، وكذلك من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.

وقال البنك المركزى ، إن القرار يطبق بداية من 1 يناير 2024، ويأتى استمرارًا لجهوده فى تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أى مكان وفى أى وقت، بما يساهم فى التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالى.

موضوعاتبنك مصر يتوسع إفريقياً ويبدأ تأسيس بنك تابع في جيبوتي وفرع بالصومال بنك مصر يتيح تحصيل المدفوعات اللحظية بين“فارما أوفرسيز” والصيادلة بنك مصر يستهدف إتمام 30 عملية تمويلية كبرى بنحو 99.3 مليار جنيه وكشف البنك المركزى أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية شهدت زيادة كبيرة فى حجم المعاملات المنفذة من خلالها، حيث بلغت 404 ملايين معاملة بقيمة 815 مليار جنيه فى عام 2023 من خلال تطبيق انستا باى (InstaPay) وقنوات البنك الإلكترونية، ووصل عدد مستخدمى الخدمة لما يزيد عن 6.5 مليون عميل.