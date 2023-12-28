عقود الغاز الأمريكية ترتفع 5% مع انخفاض أكثر من المتوقع في المخزونات

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتغازبروم: صادرات الغاز الروسي إلى الصين تسجل مستوى قياسيًا جديدًا إنتاج النفط والغاز في البرازيل يحقق مستوى قياسيًا جديدًا شركة الغاز الأوكرانية تجذب 25 شريكاً محتملاً لاستكشاف حقول النفط

ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في نيويورك خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد تراجع المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من ديسمبر بأكثر من التوقعات، في ظل ارتفاع الإنتاج إلى مستويات قياسية.

ولامست أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيع تسليم شهر فبراير 2.562 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مرتفعة بنسبة 5.15%، قبل أن تقلص مكاسبها عند 2.523 دولار.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تراجع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 87 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي عند 3.490 تريليون قدم مكعبة، مقابل توقعات بانخفاض 80 مليار قدم مكعبة.

ووفقًا لمزود البيانات“إل إس إي جي” (رفينيتيف سابقًا)، ارتفع متوسط ​​إنتاج الغاز في الولايات المتحدة إلى 108.7 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال شهر ديسمبر، من مستوى قياسي بلغ 108.3 مليار قدم مكعبة يوميًا في نوفمبر.

وبحسب البيانات، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الأمريكي، من 120.5 مليار قدم مكعبة يوميًا هذا الأسبوع، إلى 130.7 مليار قدم مكعبة يوميًا في الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يصبح الطقس خلال يناير أكثر برودة.

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