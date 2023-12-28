عقود الغاز الأمريكية ترتفع 5% مع انخفاض أكثر من المتوقع في المخزونات

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ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في نيويورك خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد تراجع المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من ديسمبر بأكثر من التوقعات، في ظل ارتفاع الإنتاج إلى مستويات قياسية.
ولامست أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيع تسليم شهر فبراير 2.562 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مرتفعة بنسبة 5.15%، قبل أن تقلص مكاسبها عند 2.523 دولار.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تراجع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 87 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي عند 3.490 تريليون قدم مكعبة، مقابل توقعات بانخفاض 80 مليار قدم مكعبة.
ووفقًا لمزود البيانات“إل إس إي جي” (رفينيتيف سابقًا)، ارتفع متوسط إنتاج الغاز في الولايات المتحدة إلى 108.7 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال شهر ديسمبر، من مستوى قياسي بلغ 108.3 مليار قدم مكعبة يوميًا في نوفمبر.
وبحسب البيانات، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الأمريكي، من 120.5 مليار قدم مكعبة يوميًا هذا الأسبوع، إلى 130.7 مليار قدم مكعبة يوميًا في الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يصبح الطقس خلال يناير أكثر برودة.
المصدر:
MENAFN28122023000202011048ID1107666172
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