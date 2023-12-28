فائدة الرهن العقاري الأمريكية تتراجع للأسبوع الثامن على التوالي

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تراجعت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة، للأسبوع الثامن على التوالي، لتظل قرب أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من مايو (6.57%).
وأوضحت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك”، أن متوسط سعر الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا تراجع خلال الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من ديسمبر إلى 6.61% من 6.67% الأسبوع الماضي، ومقارنة بـ 6.42% قبل عام.
وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين لدى“فريدي ماك”:” تباطأ معدل الانخفاض في أسعار الفائدة على الرهن العقاري قليلاً هذا الأسبوع، لكن استمر الاتجاه الهبوطي، ومع اقتراب العام الجديد، يظل الاقتصاد قويًا مع تباطؤ التضخم وانتعاش سوق الإسكان”.
وبشكل منفصل، أظهرت بيانات الجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين، استقرار مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر دون تغيير تقريبًا عن أكتوبر، وخلافًا للتوقعات بارتفاعها.
المصدر:
MENAFN28122023000202011048ID1107666171
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