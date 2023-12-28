فائدة الرهن العقاري الأمريكية تتراجع للأسبوع الثامن على التوالي

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتتيسيرات لاستكمال المشروعات بأراضي الإسكان التعاوني في المدن الجديدة تخصيص 505 قطع أراض تنافس عليها 16.4 ألف مواطن ببرنامج“مسكن” “نيو واى” للتسويق العقارى تستهدف 160 مليون جنيه مبيعات خلال 2024

تراجعت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة، للأسبوع الثامن على التوالي، لتظل قرب أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من مايو (6.57%).

وأوضحت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك”، أن متوسط سعر الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا تراجع خلال الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من ديسمبر إلى 6.61% من 6.67% الأسبوع الماضي، ومقارنة بـ 6.42% قبل عام.

وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين لدى“فريدي ماك”:” تباطأ معدل الانخفاض في أسعار الفائدة على الرهن العقاري قليلاً هذا الأسبوع، لكن استمر الاتجاه الهبوطي، ومع اقتراب العام الجديد، يظل الاقتصاد قويًا مع تباطؤ التضخم وانتعاش سوق الإسكان”.

وبشكل منفصل، أظهرت بيانات الجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين، استقرار مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر دون تغيير تقريبًا عن أكتوبر، وخلافًا للتوقعات بارتفاعها.

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