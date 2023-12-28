بنك مصر يتوسع إفريقياً ويبدأ تأسيس بنك تابع في جيبوتي وفرع بالصومال

MENAFN - Al-Borsa News) يستهدف بنك مصر التوسع فى قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط من خلال إنشاء وحدات تابعة للبنك بأشكال مختلفة بما يعزز تواجده بالخارج.

ويتخذ بنك مصر حاليًا الإجراءات اللازمة لتأسيس بنك تابع بجيبوتى“جيبوتى العاصمة” وفرع بالصومال“مقديشيو”، بالإضافة إلى تحويل مكتب تمثيل البنك فى كينيا إلى فرع خلال 3 سنوات من افتتاحه.

موضوعات“المركزى” يعفى التحويلات البنكية الرقمية للأفراد من العمولات بنك مصر يتيح تحصيل المدفوعات اللحظية بين“فارما أوفرسيز” والصيادلة بنك مصر يستهدف إتمام 30 عملية تمويلية كبرى بنحو 99.3 مليار جنيه

وفى منطقة الشرق الأوسط، يتخذ البنك الخطوات والإجراءات اللازمة لتأسيس وتشغيل فرع بنك مصر بالسعودية“الرياض” وكذلك سوق أبوظبى العالمى بدولة الإمارات.

وارتفع عدد فروع بنك مصر إلى 825 فرعاً ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية بنهاية نوفمبر 2023، مقارنة بـ800 فرع، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البنك سابقًا.

ووصل عدد الفروع الخاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، إلى 56 فرعاً منتشرة فى جميع أنحاء مصر بنهاية نوفمبر 2023.

ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلى ATM تصل إلى ما يزيد عن 5415 آلة صراف آلى بنهاية نوفمبر 2023، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية وتقدم العديد من الخدمات منها؛ السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدى.

ويقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة؛ حيث يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلى الخاصة به.

واتخذ بنك مصر خطوات عدة نحو التحول الرقمى منها على سبيل المثال؛ تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكى BM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التى يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكي، وأطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكي.

ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر“BM Wallet”، ويوفر خدمة Chat Bot“المساعد الآلي” من خلال موقعه الإلكترونى وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة.

كما يوفر بنك مصر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول.