بنك مصر يتوسع إفريقياً ويبدأ تأسيس بنك تابع في جيبوتي وفرع بالصومال

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يستهدف بنك مصر التوسع فى قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط من خلال إنشاء وحدات تابعة للبنك بأشكال مختلفة بما يعزز تواجده بالخارج.
ويتخذ بنك مصر حاليًا الإجراءات اللازمة لتأسيس بنك تابع بجيبوتى“جيبوتى العاصمة” وفرع بالصومال“مقديشيو”، بالإضافة إلى تحويل مكتب تمثيل البنك فى كينيا إلى فرع خلال 3 سنوات من افتتاحه.
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وفى منطقة الشرق الأوسط، يتخذ البنك الخطوات والإجراءات اللازمة لتأسيس وتشغيل فرع بنك مصر بالسعودية“الرياض” وكذلك سوق أبوظبى العالمى بدولة الإمارات.
وارتفع عدد فروع بنك مصر إلى 825 فرعاً ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية بنهاية نوفمبر 2023، مقارنة بـ800 فرع، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البنك سابقًا.
ووصل عدد الفروع الخاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، إلى 56 فرعاً منتشرة فى جميع أنحاء مصر بنهاية نوفمبر 2023.
ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلى ATM تصل إلى ما يزيد عن 5415 آلة صراف آلى بنهاية نوفمبر 2023، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية وتقدم العديد من الخدمات منها؛ السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدى.
ويقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة؛ حيث يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلى الخاصة به.
واتخذ بنك مصر خطوات عدة نحو التحول الرقمى منها على سبيل المثال؛ تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكى BM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التى يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكي، وأطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكي.
ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر“BM Wallet”، ويوفر خدمة Chat Bot“المساعد الآلي” من خلال موقعه الإلكترونى وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة.
كما يوفر بنك مصر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول.
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