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تحذير هام من جريدة البورصة

12/28/2023 2:14:50 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة الأحد.. إعادة التعامل على سهم“موبكو” بسعر 60.28 جنيه الأسهم الأمريكية ترتفع وتتجه نحو إنهاء عام 2023 بمكاسب قوية للغاية تابعة لـ”بلتون” تستحوذ على 51% من“الوطنية لإنتاج البذور”

تحذر جريدة البورصة قراءها من انتشار بعض التصميمات المفبركة على مواقع التواصل الاجتماعى، التى تحمل أخبارًا غير صحيحة منسوبة إلى جريدة البورصة.

وتؤكد جريدة“البورصة” عدم مسؤوليتها عن أى أخبار أو تصميمات غير موجودة على موقعها الرسمى أو صفحاتها الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعى.

وتؤكد جريدة البورصة احتفاظها بحق اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يروج أى أخبار مفبركة منسوبة للجريدة.

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