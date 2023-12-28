تحذير هام من جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالأحد.. إعادة التعامل على سهم“موبكو” بسعر 60.28 جنيه الأسهم الأمريكية ترتفع وتتجه نحو إنهاء عام 2023 بمكاسب قوية للغاية تابعة لـ”بلتون” تستحوذ على 51% من“الوطنية لإنتاج البذور”

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