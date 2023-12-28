انخفاض أسعار خام الحديد من أعلى مستوى في عام ونصف

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالأسهم الأوروبية تمحو مكاسب الجلسة عند الإغلاق مع ارتفاع عوائد السندات مسئول أوكراني: 37 شركة أجنبية مستعدة لإزالة الألغام في أوكرانيا شركة تجارة النفط البريطانية ماندارا كابيتال تغلق عملياتها

انخفضت أسعار خام الحديد بعدما لامست أعلى مستوى منذ يونيو 2022، عقب توقع البنوك الاستثمارية وشركات الوساطة المالية الرئيسية استمرار الركود في بناء المساكن في الصين خلال العام المقبل.

وتراجعت أسعار عقود الخام المتداولة في سنغافورة بنسبة 1.80% إلى 138.70 دولار للطن، بعد ارتفاعها ليومين متتاليين.

وفي مسح لـ”بلومبرج”، أجمعت كبرى البنوك وشركات الوساطة في وول ستريت، بما في ذلك“جولدمان ساكس” و”مورجان ستانلي” على أن ركود قطاع العقارات في الصين سيستمر خلال عام 2024.

وقال المحللون إن قطاع العقارات في الصين بصدد تسجيل 3 أعوام متتالية من الانكماش، وهي سلسلة قياسية، علمًا بأن القطاع يشكل 40% من طلب البلاد على الصلب.

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