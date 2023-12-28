انخفاض أسعار خام الحديد من أعلى مستوى في عام ونصف

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انخفضت أسعار خام الحديد بعدما لامست أعلى مستوى منذ يونيو 2022، عقب توقع البنوك الاستثمارية وشركات الوساطة المالية الرئيسية استمرار الركود في بناء المساكن في الصين خلال العام المقبل.
وتراجعت أسعار عقود الخام المتداولة في سنغافورة بنسبة 1.80% إلى 138.70 دولار للطن، بعد ارتفاعها ليومين متتاليين.
وفي مسح لـ”بلومبرج”، أجمعت كبرى البنوك وشركات الوساطة في وول ستريت، بما في ذلك“جولدمان ساكس” و”مورجان ستانلي” على أن ركود قطاع العقارات في الصين سيستمر خلال عام 2024.
وقال المحللون إن قطاع العقارات في الصين بصدد تسجيل 3 أعوام متتالية من الانكماش، وهي سلسلة قياسية، علمًا بأن القطاع يشكل 40% من طلب البلاد على الصلب.
المصدر:
MENAFN28122023000202011048ID1107666168
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