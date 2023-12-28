غازبروم: صادرات الغاز الروسي إلى الصين تسجل مستوى قياسيًا جديدًا

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتعقود الغاز الأمريكية ترتفع 5% مع انخفاض أكثر من المتوقع في المخزونات إنتاج النفط والغاز في البرازيل يحقق مستوى قياسيًا جديدًا شركة الغاز الأوكرانية تجذب 25 شريكاً محتملاً لاستكشاف حقول النفط

قال الرئيس التنفيذي لشركة“غازبروم”، إن صادرات الغاز الروسي إلى الصين عبر سيبيريا، من المقرر أن تصل إلى السعة المقررة لخط الأنابيب، والبالغة 38 مليار متر مكعب سنويًا (1.342 تريليون قدم مكعبة)، بحلول عام 2025.

واستطرد“أليكسي ميلر” قائلًا:” نورد حاليًا كميات يومية إلى الصين أعلى من التزاماتنا التعاقدية، وحققت غازبروم مستوى قياسيًا جديدًا للصادرات إلى الصين في 23 ديسمبر”، حسبما نقلت“إس آند بي جلوبال كوموديتي إنسايتس”.

وأضاف في بيان للشركة الروسية الثلاثاء، أن المحرك الرئيسي لنمو الطلب العالمي على الغاز سيكون الصين باقتصادها المتطور، مشيرًا إلى أن الطلب الصيني على الغاز تضاعف تقريبًا بين عامي 2016 و2022 ليصل إلى إجمالي 370 مليار متر مكعب سنويًا، وسيتضاعف مرة أخرى بحلول عام 2040.

واختتم“ميلر” أنه في عام 2023، كانت إمدادات الغاز إلى الصين أكبر بمرة ونصف مما كانت عليه في عام 2022، مضيفًا أنه يجري تزويد أوزبكستان بأقصى حجم ممكن تقنيًا من الغاز الروسي عبر كازاخستان.

وبدأت“غازبروم” التصدير إلى شركة البترول الوطنية الصينية عبر خط أنابيب سيبيريا في نهاية عام 2019، وزودتها بنحو 4.1 مليار متر مكعب في أول عام كامل من التشغيل (2020)، وحوالي 10 مليارات متر مكعب في عام 2021 وحوالي 15.5 مليار متر مكعب في العام الماضي.

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