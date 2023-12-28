غازبروم: صادرات الغاز الروسي إلى الصين تسجل مستوى قياسيًا جديدًا

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قال الرئيس التنفيذي لشركة“غازبروم”، إن صادرات الغاز الروسي إلى الصين عبر سيبيريا، من المقرر أن تصل إلى السعة المقررة لخط الأنابيب، والبالغة 38 مليار متر مكعب سنويًا (1.342 تريليون قدم مكعبة)، بحلول عام 2025.
واستطرد“أليكسي ميلر” قائلًا:” نورد حاليًا كميات يومية إلى الصين أعلى من التزاماتنا التعاقدية، وحققت غازبروم مستوى قياسيًا جديدًا للصادرات إلى الصين في 23 ديسمبر”، حسبما نقلت“إس آند بي جلوبال كوموديتي إنسايتس”.
وأضاف في بيان للشركة الروسية الثلاثاء، أن المحرك الرئيسي لنمو الطلب العالمي على الغاز سيكون الصين باقتصادها المتطور، مشيرًا إلى أن الطلب الصيني على الغاز تضاعف تقريبًا بين عامي 2016 و2022 ليصل إلى إجمالي 370 مليار متر مكعب سنويًا، وسيتضاعف مرة أخرى بحلول عام 2040.
واختتم“ميلر” أنه في عام 2023، كانت إمدادات الغاز إلى الصين أكبر بمرة ونصف مما كانت عليه في عام 2022، مضيفًا أنه يجري تزويد أوزبكستان بأقصى حجم ممكن تقنيًا من الغاز الروسي عبر كازاخستان.
وبدأت“غازبروم” التصدير إلى شركة البترول الوطنية الصينية عبر خط أنابيب سيبيريا في نهاية عام 2019، وزودتها بنحو 4.1 مليار متر مكعب في أول عام كامل من التشغيل (2020)، وحوالي 10 مليارات متر مكعب في عام 2021 وحوالي 15.5 مليار متر مكعب في العام الماضي.
المصدر:
MENAFN28122023000202011048ID1107666167
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