تكليف رشا عبد العال بتسيير أعمال رئيس مصلحة الضرائب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قراراً بتكليف رشا عبد العال بتسيير أعمال وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية لحين شغل الوظيفة.
وكانت رشا عبد العال تباشر أعمال وظيفة نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
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وألغى القرار المشار إليه قرار وزير المالية السابق بتكليف فايز الضباعنى بتسيير أعمال وظيفة رئيس مصلحة الضرائب.
جدير بالذكر أن رشا عبد العال تعد أول امرأة تشغل منصب رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
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