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تكليف رشا عبد العال بتسيير أعمال رئيس مصلحة الضرائب

12/28/2023 2:14:48 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قراراً بتكليف رشا عبد العال بتسيير أعمال وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية لحين شغل الوظيفة.

وكانت رشا عبد العال تباشر أعمال وظيفة نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

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وألغى القرار المشار إليه قرار وزير المالية السابق بتكليف فايز الضباعنى بتسيير أعمال وظيفة رئيس مصلحة الضرائب.

جدير بالذكر أن رشا عبد العال تعد أول امرأة تشغل منصب رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

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