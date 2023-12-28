انخفاض حاد في تسجيل الأنشطة الاقتصادية خلال شهر تشرين الثاني

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، إن مؤشر الخدمات الاقتصادية لشهر تشرين الثاني سجل انخفاضاً حاداً في مختلف القطاعات نتجية تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا منذ7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الخسائر نتيجة توقف شبه تام في عجلة الإنتاج في قطاع غزة وتداعياتها على الضفة الغربية خلال الشهرين الماضيين، تقدر بحوالي 1.5 مليار، دولار بما يعادل حوالي 25 مليون دولار يومياً، باستثناء الخسائر المباشرة في الممتلكات والأصول وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

الشركات الجديدة المسجلة

سجل عدد الشركات الجديدة المسجلة لشهر تشرين الثاني 2023 انخفاضاً بنسبة 57.1% مقارنة بالشهر السابق، فيما انخفض هذا العدد بنسبة 59.0% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2022، في حين سجل رأس المال (المصرح به عند التسجيل) لهذه الشركات انخفاضاً بنسبة 52.4% مقارنة بالشهر السابق، فيما انخفض بنسبة 71.8% بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ قامت وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر تشرين الثاني 2023 بتسجيل 87 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي وصل إلى 7.9 مليون دولار.

السجل التجاري

شهد عدد التجار الجدد المسجلين في السجل التجاري لشهر تشرين الثاني 2023 انخفاضاً بنسبة 52.8% مقارنة بالشهر السابق، كما انخفض هذا العدد بنسبة 80.2% بالمقارنة بشهر كانون الثاني من عام 2022، إذ قامت وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر تشرين الثاني 2023 بتسجيل 68 تاجراً جديداً، شكلت الإناث 8.8% من إجمالي المسجلين في السجل التجاري.

ترخيص المصانع

انخفض عدد المصانع المرخصة الجديدة بنسبة 33.3% مقارنة بالشهر السابق، كما انخفض بنسبة 75.0 مقارنة بالشهر المناظر 2022، وسجلت قيمة رأس المال لهذه المصانع انخفاضاً بنسبة 21.6% مقارنة بالشهر السابق، كما انخفضت هذه النسبة 68.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، إذ تم ترخيص مصنعين جديدين خلال شهر تشرين الثاني 2023.

شهادات المنشأ

ارتفعت قيمة شهادات المنشأ بنسبة 69.2% لشهر تشرين الثاني 2023 مقارنة بالشهر السابق، مقابل ثبات هذه القيمة مقارنة بالشهر المناظر 2022، كما سجل عدد شهادات المنشأ خلال هذا الشهر ارتفاعاً بنسبة 28.7% مقارنة بالشهر السابق، فيما انخفض هذا العدد بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2022، إذ صادقت وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر تشرين الثاني 2023 على 381 شهادة منشأ لمحافظات الضفة الغربية بقيمة 24.20 مليون دولار.

رخص الاستيراد

شهد عدد رخص الاستيراد لشهر تشرين الثاني 2023 انخفاضاً بنسبة 73.6% مقارنة بالشهر السابق، فيما انخفض هذا العدد بنسبة 74.4% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2022، كما شهدت قيمة رخص الاستيراد انخفاضاً بنسبة 43.6% مقارنة بالشهر السابق، فيما انخفضت هذه القيمة بنسبة 38.0% مقارنة بالشهر المناظر 2022، إذ أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني 865 رخصة استيراد خلال شهر تشرين الثاني 2023، لمواد وسلع مختلفة، وبقيمة إجمالية بلغت 89 مليون دولار.

دمغ المعادن الثمينة

تشير نتائج التقرير إلى أن كمية الذهب الواردة إلى مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة لشهر تشرين الثاني 2023 انخفضت بنسبة 52.2% مقارنة بالشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 68.5% مقارنة بكانون الثاني من عام 2022، كما سجلت كمية الذهب المدموغ لهذا الشهر انخفاضاً بنسبة 51.0% مقارنة بالشهر السابق، مقابل انخفاض بنسبة 68.2% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، في حين شهدت الإيرادات المحصلة من الدمغة انخفاضاً بنسبة 58.0% مقارنة بالشهر السابق، مقابل انخفاض بنسبة 75.4% مقارنة بالشهر المناظر 2022، إذ بلغت كمية الذهب المدموغ حوالي 434.956 كغم.

حقوق الملكية الفكرية

خلال شهر تشرين الثاني 2023 تم إيداع 168 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها، كما تم تسجيل 113 علامة تجارية جديدة، فيما تم تجديد 108 علامات تجارية بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها.

الخدمات اللامركزية

انخفض عدد الخدمات اللامركزية خلال شهر تشرين الثاني 2023 بنسبة 0.5% مقارنة بالشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 58.6% مع الشهر نفسه من عام 2022، إذ قامت وزارة الاقتصاد الوطني بتقديم 2,892 خدمة لامركزية من خلال مديرياتها الفرعية.



